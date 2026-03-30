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नीतीश कुमार ने MLC पद से इस्तीफा सौंपा, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायकी छोड़ी

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है. उन्होंने विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बांकीपुर सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:39 AM IST

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नीतीश कुमार-नितिन नवीन (फाइल फोटो)
नीतीश कुमार-नितिन नवीन (फाइल फोटो)

Nitish Kumar-Nitin Nabin Resign: राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (सोमवार, 30 मार्च) विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बिहार विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा सौंप दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के सीनियर नेता विजय चौधरी ने इस बात की जानकारी दी. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को कल यानी रविवार (29 मार्च) को अचानक से असम जाना पड़ा था. इस कारण से वह कल ही मुझे अपना इस्तीफा पत्र सौंपकर गए थे. उसे आज समय पर विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार जी को सौंप दिया जाएगा.

राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना इस्तीफा देने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि आज, मैं बिहार विधानसभा में बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. पार्टी द्वारा मुझे सौंपी गई नई भूमिका के माध्यम से, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और बिहार राज्य के विकास के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध रहूंगा. 

ये भी पढ़ें- बिजली बिल के नियमों में बदलाव को लेकर तेजस्वी ने मांगा CM का इस्तीफा, BJP का पलटवार

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उन्होंने लिखा कि मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया . इसी का प्रतिफल है कि यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया. सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज़ उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया.

 

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला. मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है. उन्होंने अंत में लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत एवं विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा.

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