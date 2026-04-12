Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3175703
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार! नई सरकार का इस दिन हो सकता है शपथ ग्रहण

Bihar Politics: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार मंगलवार (14 अप्रैल) को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसके बाद अगले दिन यानी 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा. यह कार्यक्रम राजभवन में किए जाने की खबर मिल रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:55 AM IST

Trending Photos

बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू (फाइल फोटो)
बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू (फाइल फोटो)

Bihar New CM: बिहार की सियासत में इस सप्ताह बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही एनडीए की ओर से प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार मंगलवार (14 अप्रैल) को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसके साथ ही एनडीए की ओर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताहिक, नीतीश कुमार 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक करेंगे. इसके बाद राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे. उनके इस्तीफे के बाद अगले दिन यानी 15 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नया नेता चुना जाएगा. 15 तारीख की शाम को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा. पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम राजभवन में किए जाने की खबर मिल रही है. 

ये भी पढ़ें- BJP का CM, निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम! नीतीश के सांसद ने बता दिया कैसी होगी नई सरकार

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार का नया सीएम कौन होगा, इसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनना तय है. नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने इस पर मुहर लगा दी है. जेडीयू सांसद ने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यह लगभग फाइनल हो चुका है. उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं, जिनमें से एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी करीब-करीब फाइनल है.

TAGS

nitish kumarbihar new cmBihar politics

Trending news

Khunti news
झारखंड में PESA एक्ट का विरोधः 'डीलिस्टिंग' की मांग पर अड़े खूंटी के आदिवासी
Khunti news
झारखंड में PESA एक्ट का विरोधः 'डीलिस्टिंग' की मांग पर अड़े खूंटी के आदिवासी
nitish kumar
14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, नई सरकार का इस दिन होगा शपथ ग्रहण!
Ranchi News
फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर युवाओं से करता था ठगी, रांची पुलिस ने लिया एक्शन
Ranchi News
फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर युवाओं से करता था ठगी, रांची पुलिस ने लिया एक्शन
patna news
पटनाः दानापुर में रेलवे पटरी पर फंसी इनोवा कार, सीमांचल एक्सप्रेस भिड़ने से बची
Supaul News
नालंदा की एजेंसियों को ही क्यों मिले सारे ठेके? EO वीणा वैशाली पर लगे गंभीर आरोप
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, राजभवन में होगा नए CM का शपथ ग्रहण
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: युवती की हत्या और लापरवाही पर बड़ी गाज, बोकारो SP ने थाने के सभी 28 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: युवती की हत्या और लापरवाही पर बड़ी गाज, बोकारो SP ने थाने के सभी 28 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड