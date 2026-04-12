14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार! नई सरकार का इस दिन हो सकता है शपथ ग्रहण

Bihar New CM: बिहार की सियासत में इस सप्ताह बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही एनडीए की ओर से प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार मंगलवार (14 अप्रैल) को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसके साथ ही एनडीए की ओर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताहिक, नीतीश कुमार 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक करेंगे. इसके बाद राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे. उनके इस्तीफे के बाद अगले दिन यानी 15 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नया नेता चुना जाएगा. 15 तारीख की शाम को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा. पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम राजभवन में किए जाने की खबर मिल रही है.

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बिहार का नया सीएम कौन होगा, इसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनना तय है. नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने इस पर मुहर लगा दी है. जेडीयू सांसद ने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यह लगभग फाइनल हो चुका है. उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं, जिनमें से एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी करीब-करीब फाइनल है.