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इतिहास खुद को दोहरा रहा है! वाजपेयी सरकार के स्तंभ रहे नीतीश कुमार अब मोदी 3.0 में फिर से निभाएंगे अपना किरदार

Nitish Kumar Delhi Returns: नीतीश कुमार दिल्ली की चकाचौंध वाली राजनीति कर चुके हैं. रेल दुर्घटना होने पर वे इस्तीफा देकर लोगों को चौंका भी चुके हैं. दिल्ली की राजनीति उनके लिए नई नहीं है. 26 साल पहले वे वहां महती भूमिका निभा चुके हैं. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:33 AM IST

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नीतीश कुमार अब दिल्ली के 6, कामराज लेन में रहेंगे (Photo:AI)
नीतीश कुमार अब दिल्ली के 6, कामराज लेन में रहेंगे (Photo:AI)

दिल्ली की राजनीति के लिए नीतीश कुमार नए नहीं हैं. वे बिहार की राजनीति में वाया दिल्ली होकर आए थे. संयोग की बात देखिए कि नीतीश कुमार जब भी दिल्ली की राजनीति में गए हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है. समता पार्टी बनाकर जब नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडीस के साथ दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार चला रहे थे और अब पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार चला रहे हैं. एक और बात जो गौर करने वाली है, वो यह है कि तब भी वाजपेयी सरकार सहयोगी दलों के भरोसे चल रही थी और आज भी मोदी सरकार सहयोगी दलों पर निर्भर है.

समता पार्टी का गठन 1994 में हुआ था और अगले ही साल 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें समता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी. समता पार्टी केवल 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी. सबसे ज्यादा 167 सीटें लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले तत्कालीन जनता दल को मिली थीं. 41 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी. इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 29 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर सिमट गई थी. इस तरह 7 सीटों से शुरू हुआ नीतीश कुमार का सफर 2010 में 115 तक जा पहुंचा था. यह नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व का कमाल था.

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तब नीतीश कुमार ने उदारता दिखाई थी. 2010 में नीतीश कुमार चाहते तो अकेले दम पर अपनी सरकार बना सकते थे, लेकिन 115 विधायक होने के बाद भी उन्होंने 91 विधायकों वाले बीजेपी को साथ रखा. शायद बीजेपी ने उसी अहसान का बदला चुकाने के लिए 2020 और 2025 दोनों बार कम विधायक होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया. खैर दोस्ती और गठबंधन में इतना तो चलता रहता है. अगर मुसीबत में किसी के काम न आए तो फिर काहे की दोस्ती?  

तब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से नीतीश कुमार की अच्छी बनती थी और अब पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके अच्छे रिश्ते हैं. तब भी वाजपेयी सरकार को उनकी पार्टी समर्थन दे रही थी और आज भी 12 सांसदों के बूते मोदी सरकार फर्राटे से चल रही है. हालांकि वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार की सरकार में वे अभी नहीं हैं. अब नीतीश कुमार की दिल्ली में क्या भूमिका रहने वाली है, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में 2018 में ही 6, कामराज लेन बंगला अलॉट किया गया था. अब वे उसी बंगले में रहकर दिल्ली की राजनीति करेंगे और बिहार की आवाज उठाएंगे. यह टॉप श्रेणी का बंगला है. रेल मंत्री रहने के दौरान नीतीश कुमार 18, अकबर लेन में रहा करते थे. हालांकि, कहा जा रहा है कि 6, कामराज लेन बंगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अलॉट किया गया था. राज्यसभा के सदस्य नीतीश कुमार के लिए अलग से बंगला अलॉट किया जा सकता है. आगे-आगे देखिए होता है क्या?

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