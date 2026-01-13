Nitish Kumar Yatra: नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का शेड्यूल जारी, देखें किस दिन-किस जिले में होंगे CM

Nitish Kumar Samriddhi Yatra Full Schedule: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के ठीक बाद समृद्धि यात्रा निकालने वाले हैं. मुख्यमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विशेषकर प्रगति यात्रा और सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे. जानकारी के मुताबिक, यह यात्रा कई चरणों में चलेगी और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे. यात्रा के पहले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा शुरू होगी 24 जनवरी को वैशाली में पहला चरण पूरा होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री, उत्तर बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे. जहां वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे.

यात्रा का पूरा रोडमैप जारी

बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की यात्रा का पूरा रोडमैप जारी कर दिया गया है. बिहार के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले से होगा. 17 जनवरी को यात्रा पूर्वी चंपारण पहुचेंगी. 18 जनवरी को रविवार होने के कारण यात्रा का अवकाश रहेगा. इसके बाद सोमवार यानी 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में मुख्यमंत्री जाएंगे. 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और अंतिम दिन यानी 24 जनवरी को वैशाली जिले में मुख्यमंत्री की यात्रा निर्धारित है.