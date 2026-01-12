Nitish Kumar Yatra: नीतीश कुमार की यह पहली यात्रा होगी, जिसमें निशांत भी होंगे साथ! क्या लॉन्चिंग की है तैयारी?

Nitish Kumar Yatra: मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'समृद्धि यात्रा' निकालने वाले हैं. इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे और सरकार की प्रमुख योजनाओं की जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे. यह यात्रा 16 जनवरी से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी. सूत्रों के मुताबिक, इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी मौजूद रहेंगे. अगर ऐसा होता है कि तो यह पहली बार होगा जब निशांत पिता के साथ किसी सियासी कार्यक्रम हिस्सा लेने वाले हैं. इसको लेकर सियासी तापमान चढ़ चुका है. चर्चा है कि इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है.

बता दें कि जेडीयू पार्टी ने पिछले एक साल से निशांत कुमार की मांग काफी जोरदार तरीके से उठ रही है. पार्टी नेताओं का एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों को इसके लिए मना रहे हैं. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक चाहता है कि निशांत राजनीति में आएं और पार्टी की कमान संभालें. हालांकि यह कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा. इनका उत्तर नहीं मिल रहा है. अब जानकारी मिल रही है कि मार्च में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है. दिल्ली में होने वाली इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्य जुड़ेंगे. चर्च है कि इस बैठक में निशांत कुमार को पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है. इससे पहले मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान निशांत कुमार को लॉन्च कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- 16 जनवरी से 16वीं यात्रा पर निकलेंगे CM नीतीश कुमार, सामने आया पूरा शेड्यूल

Add Zee News as a Preferred Source

16 जनवरी से मुख्यमंत्री अपनी 'समृद्धि यात्रा' पर निकलने वाले हैं. इस यात्रा का मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगे की योजनाओं को तेज करना है. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे. बेतिया से यात्रा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री, पश्चिम चंपारण जिले में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी सच्चाई जानेंगे. इसके अलावा सीएम यहां कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास कर सकते हैं. इस यात्रा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा.