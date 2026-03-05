Advertisement
Nitish Kumar: लालू यादव के बराबर पहुंचे नीतीश कुमार, विधायक-MLC के अलावा लोकसभा और राज्यसभा भी पहुंचे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक से राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है. उनके राज्यसभा जाने से 20 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होने जा रही है और इस पर किसी दूसरे नेता को बैठने का मौका मिलेगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:19 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Nitish Kumar Political Power: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक से राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है. उनके राज्यसभा जाने से 20 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होने जा रही है और इस पर किसी दूसरे नेता को बैठने का मौका मिलेगा. सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति संभालेंगे, जबकि उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार की सियासत में लॉन्च किया जाएगा. तेजस्वी यादव के बाद निशांत कुमार दूसरे राजनेता हो सकते हैं जिनकी लॉन्चिंग सीधे डिप्टी सीएम के तौर पर होगी. बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे पहली बार प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलने वाला है.

नीतीश कुमार के राज्यसभा पहुंचते ही उनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा. वह दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे, जो चारो सदनों (विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य रहे हों. इससे पहले लालू यादव ने यह कारनामा किया था. पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नाडीज से राजनीति के गुण सीखे और फिर बिहार की सियासत के चाणक्य बन गए.

साल 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. साल 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनावी अखाड़े में उतरे और जीतक पहली बार विधानसभा पहुंचे. इसके बाद उनका राजनीतिक राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया. साल 1989 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके पहली बार संसद पहुंचे. इसके बाद साल 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे. 1998-99 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री भी रहे. साल 2000 नीतीश के राजनीतिक करियर का सबसे अहम मोड़ था. इस साल नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने. हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 7 दिन का था.

साल 2005 में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने. इस बार उन्हें पहली बार बीजेपी की मदद से पूरे पांच साल तक सरकार चलाने का मौका मिला. अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने बिहार की कानून-व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया. इसी कारण उन्हें सुशासनबाबू का टाइटल भी मिला. इस कार्यकाल की दम पर ही वे जनता के दिलो-दिमाग में रम गए और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री चुने जाते रहे. हालांकि, इसके बाद वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते रहे और विधान परिषद के रास्ते से सत्ता तक पहुंचते रहे. अब राज्यसभा पहुंचते ही वे चारो सदनों में पहुंचने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे.

नीतीश कुमार के सफरनामे के प्रमुख पड़ाव

शुरुआती दौर और संघर्ष (1974 - 1985)

1974-77: जयप्रकाश नारायण (JP) आंदोलन में सक्रिय भागीदारी. आपातकाल के दौरान जेल भी गए.

1985: पहली बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक (MLA) चुने गए.

दिल्ली की राजनीति और केंद्र में दबदबा (1989 - 2004)

1989: पहली बार बाढ़ सीट से लोकसभा सांसद (MP) चुने गए. कुल 6 बार सांसद रहे.

1990: वी.पी. सिंह सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने.

1994: जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया.

1998-2004: अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे. रेल मंत्री के रूप में 'इंटरनेट टिकटिंग' (IRCTC) की शुरुआत का श्रेय उन्हें ही जाता है.

बिहार के 'मुख्यमंत्री' और सुशासन का उदय (2000 - 2013)

2000: पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत की कमी के कारण मात्र 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा.

2005: भाजपा के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और बिहार में 15 साल के 'जंगलराज' को खत्म करने का दावा किया. यहीं से वे 'सुशासन बाबू' के नाम से मशहूर हुए.

2006: पहली बार बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य बने.

2010: विकास के नाम पर दोबारा बड़ी जीत हासिल की.

उथल-पुथल और पाला बदलने का दौर (2013 - 2024)

2013: नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में 17 साल पुराना NDA गठबंधन तोड़ा.

2014: लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बनाया.

2015: लालू यादव (RJD) के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव जीते.

2017: तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महागठबंधन छोड़ा और वापस भाजपा के साथ आए.

2022: एक बार फिर भाजपा छोड़ आरजेडी के साथ गए.

2024: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से पाला बदला और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

ऐतिहासिक रिकॉर्ड और प्रस्थान (2025 - 2026)

2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को फिर से जीत दिलाई और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया.

2026: मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान और राज्यसभा (MP) जाने का फैसला. इसके साथ ही वे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा—चारों सदनों के सदस्य बनने वाले बिहार के पहले नेता बन गए.

nitish kumarRajya Sabha Chunav 2026Bihar politics

