Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी CM और 15 मंत्री ले सकते हैं शपथ, संभावित मंत्रियों के नाम यहां देखें

Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 20 नवंबर) 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है. कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पटना की आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पीएम मोदी एक हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम (सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा) के अलावा 15 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं.

जानकारी के मुताबिक, मंच पर 3 कुर्सियां आगे की ओर लगाई गई हैं. इनमें से एक पर सीएम नीतीश कुमार बैठेंगे, जबकि दो कुर्सियां दोनों डिप्टी सीएम के लिए हैं. इसके अलावा 15 कुर्सियां अलग से लगाई गई हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ आज सिर्फ 15 मंत्री शपथ लेंगे. बुधवार (19 नवंबर) को हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दे दिए थे. बैठक में सीएम नीतीश ने साफ कहा था- 'कल छोटा रहेगा, घबराना नहीं. 14 के बाद फिर करेंगे...' उनके बयान से साफ है कि खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार देखने को मिल सकता है.

संभावित मंत्रियों के नाम

BJP- सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, विजय मंडल, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया और श्रेयसी सिंह मंत्री बन सकते हैं.

JDU- विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं.

LJPR- राजू तिवारी, संजय पासवान और डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह का नाम चर्चा में.

HAM- जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन फिर से बन सकते हैं मंत्री

RLM- उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम सबसे आगे