Nishant Kumar: निशांत कुमार ने ज्वाइन की JDU, बोले- पापा ने जो 20 साल काम किया, उसे जन-जन तक पहुंचाने का काम करूंगा

Nishant Kumar Join JDU: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आखिरकार जेडीयू ज्वाइन कर ली. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें (निशांत कुमार) पार्टी की सदस्यता दिलाई. तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत कुमार को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया. इस दौरान निशांत कुमार ने दोनों वरिष्ठ नेताओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह पार्टी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे.

