Nitish Kumar Speech: विधानसभा में तेजस्वी पर भड़के CM नीतीश, बोले- 'अरे बैठो ना, तुम्हारा बाप मेरे समय का है...'

Nitish Kumar Speech: बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बातों का जोरदार तरीके से जवाब दिया. विपक्षी सदस्यों ने जब उन्हें टोका तो वे भड़क गए और डांट कर उन्हें बैठा दिया. धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बहुत बुरा हाल था, शाम के बाद घर से लोग बाहर नहीं निकले थे. इस दौरान जब विपक्ष की ओर से उन्हें टोका गया तो सीएम ने कहा कि अभी क्या हो रहा है?

सीएम ने कहा कि पहले न इलाज का इंतजाम था, न पढ़ाई का, बिजली बहुत कम थी, अब किसी तरह का डर भय नहीं है. पहले हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा होता था. 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू हुई. अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है. शिक्षा में भी काम किया. बड़ी संख्या में स्कूल खोले, शिक्षकों की नियुक्ति की BPSC द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जवाब देते हुए कहा कि पिताजी चले गए तो माताजी को रख गए. इनलोगों ने कोई काम नहीं किया. अब लगातार काम हो रहा है. सीएम ने कहा कि 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षक बने थे. अब ये सरकारी शिक्षक बन रहे हैं. मामूली परीक्षा लेकर 5 मौके दिए गए. सीएम ने बताया कि चार परीक्षाएं हो चुकी हैं.

नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा न देकर मामूली परीक्षा से सरकारी शिक्षक बनाया गया. इस तरह से अब सरकारी शिक्षकों की संख्या अब बढ़कर 5 लाख 24 हजार हो गई है. सीएम ने कहा कि पहले प्रतिदिन एक दो मरीज प्रथमिक चिकित्सा केंद्र के आते थे. अब यहां हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं.

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट छात्र मौत मामले को बड़े जोरदार तरीके से उठाया. तेजस्वी ने कहा कि बिहार की हालत तो देखकर यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि यह सरकार उनका कुछ नहीं उखाड़ सकती. बिहार में अपराधियों में डर नहीं और सरकार में शर्म नहीं है.