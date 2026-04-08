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भले ही 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार पर मात्र एक ही कार्यकाल निर्बाध पूरा कर पाए!

Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई बेला है. प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने का उनका सपना पूरा हो चुका है. अब वे जेडीयू संगठन को मजबूत करने और उच्च सदन में बिहार की आवाज को बुलंद करने में ताकत लगाएंगे. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:11 PM IST

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक एक ही कार्यकाल पूरा कर पाए हैं. (Photo: AI)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक एक ही कार्यकाल पूरा कर पाए हैं. (Photo: AI)

Bihar Politics: नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 20 साल तक बिहार पर शासन करते रहे और यहां की सियासत के सिरमौर बने रहे, लेकिन वे अपना एक ही कार्यकाल पूरा कर पाए. जब इतिहास उन्हें सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में याद करेगा, तब वह यह भी याद करेगा कि नीतीश कुमार ने केवल अपना एक कार्यकाल निर्बाध रूप से पूरा किया था. बाकी कोई कार्यकाल वे पूरा नहीं कर पाए थे. एक ही कार्यकाल में वे दो-दो बार शपथ लेते रहे थे. पहली बार जब वे मुख्यमंत्री बने थे, तब तो केवल 7 दिनों में ही बहुमत के अभाव में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था. उसके बाद जब 24 नवंबर, 2005 को वे मुख्यमंत्री बने थे, तो पूरे कार्यकाल तक शासन किया था. खास बात यह है कि 2010 में उन्हें 2005 की तुलना में अपार बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन वे फिर भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे.

दरअसल, 2010 में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आत्मविश्वास से लबरेज थे. वे तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम भी चला रहे थे और उन दिनों केंद्र सरकार से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था. हालांकि यही वो समय था, जब भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी युग की समाप्ति हो रही थी और मोदी युग का प्रादुर्भाव हो रहा था. भले ही नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से 2013 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था, लेकिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उनकी छाप काफी पहले से देखी या सुनी जा सकती थी.

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नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के करीब माने जाते थे, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी युग का उदय उन्हें पसंद नहीं आया. वे भाजपा को इसके लिए पहले से चेताते आ रहे थे, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले कूद गए थे. लोकसभा चुनाव, 2014 के नतीजों ने उन्हें काफी आघात पहुंचाया और उनकी पार्टी के महज 2 सांसद जीतकर संसद पहुंचे. नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और जीतनराम मांझी को गद्दी सौंप दी थी.

बाद के दिनों में जीतनराम मांझी बीजेपी की ओर झुके चले जा रहे थे और अंत में उन्होंने बगावत कर ही दी तो 2015 के चुनावी साल में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी. साल की शुरुआत में शपथ ग्रहण हुआ और साल के अंत में महागठबंधन को मिली जीत का सेहरा भी नीतीश कुमार के सिर सजा और उन्होंने एक ही साल में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. दो साल सरकार चली और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर मुखर होने लगे तो नीतीश कुमार ने 2017 में ​पलटी मारी और एनडीए के साथ हो लिए. उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 

2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव कहकर वोट मांगे थे और कड़े मुकाबले के बाद आखिरकार एनडीए को बहुमत हासिल हो चुका था. तब भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग के तौर पर डिप्टी सीएम बदल दिया था. सुशील कुमार मोदी की जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने ले ली थी. ये दोनों नेता सुबह और शाम अपनी ही सरकार के कार्यों को लेकर नाराजगी जताते और आलोचना करते रहते थे. 2022 के बरसात में नीतीश कुमार फिर बदलाव के मूड में दिखे और महागठबंधन के साथ हो लिए थे. तब उन्होंने कहा था कि मर जाउंगा, मिट जाउंगा पर फिर से भाजपा के साथ नहीं जाउंगा. बीजेपी की ओर से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं. 

तब नीतीश कुमार को लालसा थी कि विपक्ष उन्हें पीएम पद के उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट करे और वे बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव के हवाले कर देंगे. इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास भी किए. इंडिया ब्लॉक में अभी जो भी दल शामिल हैं, सभी से बातचीत करके एक टेबल पर बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार ने पटना आने का आमंत्रण दिया. सभी विपक्षी दलों के नेता आए. आगे बातचीत की सहमति बनाकर सभी नेता रवाना हो गए. बाद के दिनों में विपक्षी गठबंधन के नेता बेंगलुरू में मिले. वहां गठबंधन को नाम मिला 'इंडिया'. नीतीश कुमार इस नाम से नाखुश थे, लेकिन सबकी रजामंदी के आगे वे कुछ बोल नहीं पाए थे. उसके बाद वे नाराज होकर राजगीर महोत्सव के नाम पर प्रेस कांफ्रेंस से पहले ही पटना लौट आए थे. 

उसके बाद इंडिया ब्लॉक की मुंबई में बैठक हुई और फिर दिल्ली में. दिल्ली की बैठक में नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उन्हें पीएम पद का चेहरा घोषित किया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खरगे को पीएम पद का दावेदार बताकर रही सही उम्मीद खत्म कर दी थी. नाराज नीतीश कुमार पटना लौट आए और 29 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली थी, जिसमें वे खुद ही अध्यक्ष बन गए थे. जनवरी 24 के आखिरी दिनों में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ गए थे और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. प्रधानमंत्री तो दूर, पीएम पद के वे दावेदार भी नहीं बन पाए थे. आखिरकार उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया और जनता से कहने लगे कि हमने दो बार गलती कर दी, लेकिन अब आगे नहीं करेंगे. 

विधानसभा चुनाव, 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 2010 जैसा प्रचंड बहुमत हासिल किया और अब तक वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं. हालांकि वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और 10 अप्रैल को दिल्ली जाकर उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं. उसके बाद बिहार की सत्ता छोड़ने की कार्यवाही शुरू होगी. इस तरह नीतीश कुमार अब तक केवल एक बार एक ही कार्यकाल पूरा कर पाए हैं. सरकार तो उन्होंने कई बार बनाई, लेकिन केवल मंत्रालयों में फेरबदल किया और खुद मुख्यमंत्री बने रहे. खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने अब तक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अलग-अलग 10 राज्यपालों ने उन्हें शपथ ग्रहण कराया है.

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