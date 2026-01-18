Advertisement
Nitish Kumar Yatra: नीतीश कुमार को इन 4 यात्राओं ने बनाया जन-जन का नेता, अब 'समृद्धि यात्रा' से समृद्ध बनेगा बिहार?

Nitish Kumar Yatra News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा पर निकल चुके हैं. पश्चिम चंपारण के बेतिया से ‘समृद्धि यात्रा’ की शुरुआत हो चुकी है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा निकाली थी और समृद्धि यात्रा का मूल उद्देश्य यह देखना है कि प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे जमीन पर कितने पूरे हुए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:50 PM IST

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
Nitish Kumar Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों 'समृद्धि यात्रा' निकालने में जुटे हैं. 16 जनवरी को बेतिया से शुरू हुई इस यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री उत्तर बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे. इसके जरिए वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे. बता दें कि मुख्यमंत्री की यह 16वीं यात्रा है. इससे पहले भी मुख्यमंत्री ऐसी यात्राओं के जरिए सीएम बिहारवासियों से संवाद स्थापित करते रहे हैं. साल 2005 से शुरू होने वाली न्याय यात्रा से 2026 में शुरू हुई समृद्धि यात्रा, इन सभी यात्राओं से राज्य के लोगों को सरकार के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है. इस बार यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सूबे के चौतरफा विकास के लिए 153 करोड़ की लागत से 125 नई योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहा है. जिसमें महिला सशक्तिकरण, विकसित युवा समेत जन-जन को समृद्ध व कौशल बनाने के लिए कई नयी परियोजनाओं को शामिल किया गया है.

समृद्धि यात्रा से किसानों का दुख समझेंगे CM

वहीं इस यात्रा में राज्य किसान के सपनों को नया आयाम दिया जाएगा. जिसके तहत किसानों के लिए विशेष मेला सहित कृषि यंत्रीकरण की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा. इस मेले में चंपारण में बन रहे कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र का मुख्यमंत्री द्वारा भ्रमण भी किया जाएगा. सुशासन की सरकार में लोगों से सीधा संपर्क बनाने के लिए साल 2005 में ही न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है. वहीं यात्रा की सफलता को देखते हुए नीतीश कुमार ने साल 2009 में बिहार के जिलों में तीन यात्रा विकास, धन्यवाद व प्रवास या यात्रा करने का मन बनाया. 

यह मुख्यमंत्री के विकास कार्यों का नतीजा है कि साल 2010 में विश्वास यात्रा के बाद एनडीए की सरकार को बिहार की जनता से पूर्ण बहुमत देकर विजय बनाया. जिसके बाद नीतीश कुमार ने जनता के प्रति आभार प्रकट करने के लिए 2011 में सेवा यात्रा की शुरुआत की थी. साल 2019 में नीतीश कुमार की जल, जीवन, हरियाली यात्रा ने बिहार ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए पर्यावरण जीर्णोद्धार पर केंद्रित था. इस यात्रा ने लोगों के मन में 'प्रकृति वनस्पति के बचाव व संरक्षण में अलग छाप छोड़ गया. इससे पहले साल 2012 में अधिकार यात्रा, 2014 में संकल्प यात्रा व 2015 में संपर्क यात्रा का आयोजन किया गया था.

इन 4 यात्राओं से उभरे मुख्यमंत्री

साल 2020 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान यात्रा का शुभारंभ किया. जिससे प्रदेश की जनता ने खूब सराहा. इसके बाद 2023 में समाधान यात्रा और साल 2024 में प्रगति यात्रा निकाली. इन यात्राओं से यह साबित कर दिया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जन-जन के नेता है, जो बिहार के जनकल्याण के लोगों हमेशा यात्रा कर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते है. बिहार की राजनीति को करीब से अध्ययन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार मिथलेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश की इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य बिहार में चल रही योजनाओं का क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है. 

यात्रा में मुख्यमंत्री योजना कार्य क्षेत्र की सच्चाई जानने के लिए गांव या शहरों के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं. उदाहरण के लिए 2023 में हुई प्रगति यात्रा में 50 हजार करोड़ की योजना का क्रियान्वयन किया गया था. इसके लिए लगातार बिहार के सभी ज़िलों के लोगों से यात्रा के दौरान फीडबैक इकट्ठा किया गया था. इससे अधिकारियों को भी निष्ठापूर्वक काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है. साथ ही मुख्यमंत्री से योजना व क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होती है. 
 मिथलेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

विकास कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी

समृद्धि यात्रा के बारे में विश्लेषण करते हुए अर्थशास्त्र के जानकार प्रो डॉ. सुधांशु कुमार ने कहा कि जब-जब सरकार जनता के करीब जाती है, विकास के कामों में तेजी आती है. इस संदर्भ में समृद्धि यात्रा से राज्य क अलग-अलग हिस्सों में सरकार की नीतियों को जन-जन तक आसानी से पहुंचाने के रूप में देखा जाना चाहिए.

रिपोर्ट- डॉ. प्रो सुधांशु कुमार

