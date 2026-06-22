राज्य चुनें
पूर्व सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलने वाले है. इसका फैसला जदयू की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया. इससे पहले नीतीश कुमार को इस बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए. मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काफी कुछ किया है और वह यात्रा पर निकलेंगे. साथ ही दूसरे प्रदेश में भी यात्रा पर जाएंगे. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला यह मौका होगा, जब नीतीश कुमार बिना मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए यात्रा पर निकलेंगे.
वहीं, नीतीश कुमार के इस यात्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राजद ने तंज कसा है. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष तो बन गए हैं. हालांकि, उनके दल के आंतरिक फैसले हैं, लेकिन नीतीश जी के जो हालात हैं. शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, अब उनसे काम नहीं करवाना चाहिए. अब उनको बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ लेने देना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द जो लाभुक हैं, उनके नाम की राजनीति करते हैं, उनको चाहिए कि जाकर के बढ़िया से स्वास्थ्य परीक्षण करा के पहले स्वस्थ करें. हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं. हम लोग के यहां गोबर गणेश को भी... गोबर को भी अक्षत् दे करके, धूप दे करके, धूप-दीप और रोरी दे करके पूजा की जाती है. उस रूप में उनकी पूजा करने के लिए जनता दल यू ने ठान लिया है.
शक्ति यादव ने कहा कि अगर स्वस्थ ही हैं, तो फिर मुख्यमंत्री से क्यों हटे? '25 से 30 फिर से नीतीश' खतम क्यों हुआ? तो अध्यक्ष जैसे पदों पर अब यात्रा पर निकलेंगे, पांच लोग फिर साथे-साथे जाएंगे. दोनों डिप्टी सीएम जाएंगे, कुछ उनके इर्द-गिर्द रहते हैं. वो अपना काम करेंगे, ये खाली मूर्ति के रूप में स्थापित रहेंगे,
तो इससे कोई लाभ नहीं होना है.
कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा बिहार में पिछले 20 वर्षों से, 21 वर्षों से उनकी सरकार चल रही है. जब वो यात्रा करें, तो आम लोगों से मिलें. जो एसपी, डीएम सेट कर देता है कि 'सर आपको इन्हीं से मिलना है', उस घेराबंदी से बाहर निकलकर आम लोगों से मिलें. कांग्रेस नेता ने कहा कि जब नीतीश कुमार लोगों से मिलें, तो महिलाओं को खासकर जरूर बताएं कि 10,000 रुपए चुनाव से पहले दिए गए थे, बाकी का किश्त कब मिलेगी? कौन सा रोजगार उन्होंने शुरू किया है, जरूर उनसे पूछे?
बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. ये पहले भी थे. मंगल कामना, शुभकामनाएं हैं. नीतीश कुमार की देन है कि आज बिहार में सड़कें अच्छी हैं. स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है. कानून व्यवस्था अच्छी है. नीतीश कुमार जी फिर से बिहार का दौरा करेंगे, तो निश्चित रूप से बिहार में जो कमियां हैं उसको देखेंगे और सम्राट चौधरी को बताएंगे. बिहार और प्रगति के रास्ते पर आगे जाएगा.
उन्होंने कहा कि रही बात कांग्रेस और राजद के विरोध का, तो ये लोग हताश हो चुके हैं. निराश हो चुके हैं. इन लोगों के पास विरोध के सिवा कोई काम नहीं बचा है. ये लोग विरोध कर रहे हैं और करते रह जाएंगे.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्ताव