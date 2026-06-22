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नीतीश कुमार फिर बने JDU अध्यक्ष, बिना सीएम पद के करेंगे बिहार यात्रा, विपक्ष ने कसा तंज

Bihar Politics: जदयू की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. वहीं, नीतीश कुमार जल्द बिहार यात्रा पर निकलेंगे. पहला यह मौका होगा, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए यात्रा पर निकलेंगे.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 22, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:54 PM IST
नीतीश कुमार फिर बने JDU अध्यक्ष, बिना सीएम पद के करेंगे बिहार यात्रा, विपक्ष ने कसा तंज
Image Credit: नीतीश कुमार (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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