राजनीति का 'रिकॉर्डमैन'! 10 साल में 7 बार सीएम की शपथ, कुछ ऐसा है नीतीश कुमार का सियासी गणित

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम गठबंधन बदलने और बार-बार सत्ता में लौटने के अपने अनोखे रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है. नीतीश कुमार ने अपने सियासी सफर में 10वीं बार 20 नवंबर 2025 मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाएं. यह रिकॉर्ड नीतीश कुमार के उनके शपथ ग्रहणों की संख्या भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बनाती है. अब कुछ ऐसा ही एक रिकॉर्ड है, जो शायद की किसी और सियासदान के पास हो. वह रिकॉर्ड है 10 साल में 7 बार CM की शपथ का. यह आंकड़ा भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन नीतीश कुमार ये सियासी गणित है, जो उन्हें सीएम की कुर्सी पर विराजमान रखता है.

रिकॉर्ड पर एक नजर

नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 7 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा था. फिर साल 2005 में नीतीश ने सत्ता संभाली और सुशासन बाबू के रूप में अपनी पहचान बनाई. इसके बाद नीतीश कुमार का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हुआ. साल 2013 में एनडीए से अलग हुए. साल 2017 में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में वापस लौटे. साल 2022 में फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए और साल 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापस आ गए. इन गठबंधनों के टूटने और जुड़ने के बीच नीतीश कुमार ने कई बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और तुरंत नई सरकार बनाकर शपथ ली.

गठबंधन बदलने के साथ ही नीतीश कुमार को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस्तीफा देना पड़ा, फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी. इस प्रक्रिया ने उनकी शपथों की संख्या को अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए डालते हैं एक नजर.

पहली शपथ

मार्च 2000 में केवल 7 दिनों के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार तब बहुमत साबित नहीं कर पाए थे.

दूसरी शपथ

नवंबर 2005 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली.

तीसरी शपथ

नवंबर 2010 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली.

चौथी शपथ

फरवरी 2015 में जीतनराम मांझी को हटाकर एक बार फिर सीएम बने और चौथी बार शपथ ली.

पांचवीं शपथ

नवंबर 2015 में महागठबंधन नाम का गठबंधन बनाकार, जिसमें RJD, JDU, कांग्रेस के साथ जीत के बाद पांचवीं बार शपथ ली.

छठी शपथ

जुलाई 2017 में महागठबंधन से इस्तीफा देकर वापस एनडीए में नीतीश कुमार लौटे और तुरंत सीएम पद की शपथ ली.

सातवीं शपथ

नवंबर 2020 में एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ 7वीं बार ली.

आठवीं शपथ

नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में फिर से एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और शपथ लिया.

नौवीं शपथ

जनवरी 2024 में महागठबंधन से इस्तीफा देकर एक बार फिर एनडीए में नीतीश कुमार ने वापसी की और शपथ ली.

दसवीं शपथ

नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली. अब नीतीर कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे.

