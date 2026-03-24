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नीतीश कुमार ने चौथी बार संभाली JDU की कमान, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष

Nitish Kumar Latest News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है. नामांकन की अंतिम तिथि तक जेडीयू के किसी नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया, इसलिए आज वे जेडीयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:27 PM IST

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सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Nitish Kumar JDU National President: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से जेडीयू की कमान संभाल लिया है. उन्हें निर्विरोध रूप से जेडीयू (JDU) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, नामांकन के लिए सुबह 11 बजे तक का समय तय किया गया था, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया. किसी दूसरे उम्मीदवार के सामने न आने के कारण उन्हें सर्वसम्मति से उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया. इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उन्हें बधाई दी है.

संजय झा ने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा कि उनकी बनाई हुई पार्टी है और बिहार में 20 साल से उनके नेतृत्व में काम हुआ और परिवर्तन आया. अभी भी जो चुनाव हुआ उसमें इतनी बड़ी जीत हुई तो हम सब उनको शुमकामनाएं देते हैं.

संजय झा ने कहा कि हम अभी पार्टी ऑफिस उनका सर्टिफिकेट लेने जाएंगे. पहले सबने मान लिया था कि बिहार कभी नहीं सुधेरेगा, लेकिन उस बिहार को बदलना और ऐसा बदला कि आज उस पर चर्चा देश और दुनिया में होती है. ये सब नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है.

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नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी से ठीक पहले जेडीयू की कमान संभाली थी. उस पहले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष हुआ करता था. ललन सिंह के कार्यकाल में पार्टी ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर राजद के साथ गठबंधन में थे.

बता दें कि नीतीश कुमार ने सन 2003 में जनता दल यूनाईटेड का गठन किया था. जेडीयू में सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे. उन्होंने इस पद पर लगातार तीन कार्यकाल पूरे किए थे. बाद में शरद यादव भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे.

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