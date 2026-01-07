नीतीश की यात्राओं का ठंड कनेक्शन: 15 में से 10 यात्राएं कड़ाके की सर्दियों में, मुख्यमंत्री को क्यों भाता है यह मौसम?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं. बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद उनकी यात्रा शुरू हो सकती है. इसके लिए शासन की ओर से सभी जिलों के प्रशासन को अवगत करा दिया गया है और तैयारियों में जुट जाने को भी कहा गया है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिलों में जाकर सरकार के काम और पिछले साल की प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा कर सकते हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जल्द ही इस बारे में जानकारी साझा की जा सकती है. वैसे, नीतीश कुमार अगर मकर संक्रांति के बाद यात्रा पर निकलते हैं तो यह उनकी 16वीं यात्रा होगी. इससे पहले वे 15 बार बिहार यात्रा कर चुके हैं. खास बात यह है कि 15 में से उनकी 10 यात्राएं ठंड के महीनों में हुई है. पिछली बार प्रगति यात्रा भी 23 दिसंबर से शुरू की गई थी और जनवरी के अंत में यात्रा का समापन हुआ था. मतलब पूरी यात्रा सर्दियों में रही. आइए, सबसे पहले जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब-​कब बिहार की यात्राएं कीं:

12 जुलाई, 2005 को न्याय यात्रा: तब नीतीश कुमार सत्ता में नहीं थे. राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था और आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे. इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों का भरोसा जीतने के लिए यात्रा पर निकले थे.

09 जनवरी, 2009 को विकास यात्रा: 2005 में सत्ता हासिल करने के बाद जब 2010 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब करीब एक साल पहले ही नीतीश कुमार राज्य की यात्रा पर निकल गए थे. इसके अलावा, उन्हें पिछले 5 साल की उपलब्धियों का हिसाब किताब भी देना था. इसलिए पहुंच गए थे जनता के दरवाजे पर.

17 जून, 2009 धन्यवाद यात्रा: तब लोकसभा चुनाव बीत चुका था और बिहार में एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिली थीं. इसके बाद नीतीश कुमार ने जनता को धन्यवाद देने के लिए यात्रा शुरू की थी.

25 दिसंबर, 2009 प्रवास यात्रा: सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को सरकार के काम गिनाने के लिए प्रवास यात्रा शुरू की थी.

28 अप्रैल, 2010 विश्वास यात्रा: यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कसौटी वाला साल था. नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था और उनके कामकाज को लेकर चुनाव होने वाला था. लोगों को दिल जीतने के लिए वे विश्वास यात्रा पर निकले थे.

9 नवंबर, 2011 सेवा यात्रा: तब नीतीश कुमार की सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ था और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्होंने सेवा यात्रा शुरू की थी.

19 सितंबर, 2012 अधिकार यात्रा: तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार से ठनी हुई थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के बीच तमाम पत्राचार भी हुए थे. वे बिहारवासियों को यह जताना चाहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा भीख नहीं, हमारा अधिकार है.

5 मार्च, 2014 संकल्प यात्रा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह कठिन परीक्षा का काल था. वे एनडीए को ठोकर मारकर बाहर आ चुके थे और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू अकेले कूदी थी. भाजपा में नरेंद्र मोदी का केंद्रीय स्तर पर पर्दापण हो चुका था और पार्टी उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी. तब बिहार के लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी.

13 नवंबर, 2014 संपर्क यात्रा: लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की करारी हार हुई थी और उनकी पार्टी से केवल 2 सांसद जीत पाए थे. तब भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 सांसद जिताए थे. लोगों का विश्वास फिर से जीतने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा की शुरुआत की थी.

9 नवंबर, 2016 निश्चय यात्रा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजनाओं की शुरुआत की थी और इनकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने निश्चय यात्रा की शुरुआत की थी. तब नीतीश कुमार राजद के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे थे.

7 दिसंबर, 2017 समीक्षा यात्रा: निश्चय यात्रा और समीक्षा यात्रा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलकर एक बार फिर एनडीए के साथ आ चुके थे. यह यात्रा उन्होंने विभिन्न जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए शुरू की थी.

3 दिसंबर, 2019 जल जीवन हरियाली यात्रा: पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और जलवायु परिवर्तन को लेकर बिहारवासियों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत की थी.

22 दिसंबर, 2021 समाज सुधार यात्रा: 2020 और 2021 के कोरोना काल के बाद नीतीश कुमार की यह पहली यात्रा थी. तब बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से कई जानें जा चुकी थीं. सरकार कटघरे में थी. उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा शुरू की थी.

5 जनवरी, 2023 समाधान यात्रा: 2022 में पाला बदलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहली यात्रा थी. तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलकर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार चलाने लगे थे. लोगों की शिकायतों का समाधान करने और वर्षों से लटकी योजनाओं का निपटारा करने के लिए वे समाधान यात्रा पर निकले थे.

23 दिसंबर, 2024 प्रगति यात्रा: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह अंतिम यात्रा थी. इस यात्रा का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और नए प्रोजेक्टों का शिलान्यास करना था.

सर्दियों में ही ज्यादातर क्यों यात्रा पर निकलते हैं नीतीश कुमार?

मुख्यमंत्री नीतीश की 15 में से 10 यात्राओं का ठंड से कनेक्शन कोई संयोग या प्रयोग नहीं है, बल्कि इसके ठोस रणनीतिक और राजनीतिक कारण हैं.

व्यावहारिक पक्ष

दरअसल, जून से सितंबर तक बिहार के अधिकांश इलाके बाढ़ और बारिश से जूझ रहे होते हैं. इसके अलावा उमस वाली गर्मी से राज्य के लोग जूझ रहे होते हैं. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में या फिर सुदूर क्षेत्रों में यात्रा करना और जनसभाएं करना आसान नहीं होता.

जी न्यूज के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल कहते हैं, नवंबर से लेकर दिसंबर तक किसानों के लिए थोड़ा चैन और सुकून का मौका होता है. इस दौरान मौसम भी आरामदायक होता है और किसानों को फुरसत भी होती है. ऐसे में उनसे संवाद करना या फिर जनसभाएं करना आसान होता है. उनका कहना है कि ठंड के महीनों में बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश हर जिले में जाकर योजनाओं की समीक्षा करने की होती है और जनता का फीडबैक लेने के लिए भी यह समय मुफीद होता है. इसके अलावा नए बजट में नए ऐलान के लिए उन्हें लोगों की सलाह मिल जाती है.

24 नवंबर को सालगिरह मनाती है सरकार

वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 10 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन 24 नवंबर को उनकी सरकार की सालगिरह होती है. 2005 में इसी दिन उनकी सरकार सत्ता में आई थी. इसके अलावा बिहार में 2005, 2010, 2010, 2020 और 2025 के चुनाव अक्टूबर और नवंबर महीने में हुए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है कि सरकार के सालगिरह के ठीक बाद यात्रा शुरू की जाए और चुनावी साल में जनता के बीच मौजूदगी दर्ज कराने के लिहाज से भी यह अच्छा मौका होता है.

प्रशासनिक सक्रियता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वित्तीय वर्ष के अंत में यात्रा पर निकलते हैं तो शासन से लेकर जिला और अनुमंडल प्रशासन तक, सभी अधिकारी सतर्क रहते हैं. इन महीनों में खासतौर से कोई अधिकारी लापरवाही बरतने की हिमाकत नहीं कर सकता. इससे लटके हुए विकास कार्यों में तेजी आ जाती है.

अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठंड में ही ज्यादातर क्यों यात्राएं निकालते हैं. उनकी इस रणनीति में जहां जनता के आराम का ध्यान रखा जाता है तो इसमें बजटीय तैयारी और प्रशासनिक अमले को चुस्त दुरुस्त रखने जैसी रणनीति भी शामिल होती है. अगले साल की कार्ययोजना बनाने का भी यह सही समय होता है.