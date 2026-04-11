नाराजगी की खबरें फर्जी थीं! इस्तीफे से पहले ही नीतीश कुमार खाली कर रहे CM आवास, 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होने लगा सामान

Nitish Kumar Vacates CM House: नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है. नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले ही मुख्यमंत्री आवास को खाली करने का काम शुरू कर दिया है. एक अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस से नीतीश कुमार के सामान को 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट किया जाने लगा है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का अगला आशियाना वही होगा. उनके सामान को ट्रैक्टर और ठेला के जरिए वहां पहुंचाया जा रहा है. सीएम हाउस से सबसे पहले फर्नीचर को शिफ्ट किया गया है.

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को ही राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली थी. इसके बाद वे सीधे पटना लौट आए थे. उन्होंने अपने दिल्ली दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात नहीं की थी. जिसके कारण में मीडिया में उनकी नाराजगी को लेकर खबरें चल रही थीं. कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए पीएम मोदी या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिना ही पटना लौट आए.

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पटना वापस आने के बाद सीएम ने आज (शनिवार, 11 अप्रैल) को जेडीयू के सीनियर नेताओं से मुलाकात की और फिर सीएम हाउस खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. शनिवार (11 अप्रैल) को एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास से कई ट्रैक्टर बाहर निकले जिस पर सामान लदे हुए थे.

ट्रैक्टर को मुख्यमंत्री आवास के पीछे से निकाला गया और यह सीधे 7 सर्कुलर आवास पहुंचा. बता दें कि सात सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ही आवंटित है. इस आवास में सीएम नीतीश कुमार कुछ दिनों तक रह चुके हैं.