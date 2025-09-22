Bihar News: चंपारण दौरे पर CM नीतीश कुमार देंगे करोड़ों की सौगात, जेडीयू एमएलसी का लालू परिवार पर हमला

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण सहित पूरे प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. इसी सिलसिले में मंगलवार को मुख्यमंत्री पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के दौरे पर रहेंगे. अपने दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. उनके दौरे से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के एमएलसी खालिद अनवर ने तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सीएम नीतीश कुमार जो कहते हैं, वो करते हैं.

उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, उनके पिता-पुत्र के बीच बिहार के धन की हिस्सेदारी को लेकर विवाद मचा हुआ है. प्रियंका गांधी के मोतिहारी दौरे पर अनवर ने कटाक्ष करते हुए कहा, कोई आए या जाए, बिहार नीतीश कुमार का है और रहेगा। किसी के आने-जाने से फर्क नहीं पड़ता. पश्चिम चंपारण के बेतिया और वाल्मीकि नगर में सीएम का दौरा निर्धारित है. सुबह वाल्मीकि नगर पहुंचने के बाद वे दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इनमें वाल्मीकिनगर से सिकटा तक डोम नहर पर बनने वाली सड़क और गंडक बराज के पास लव कुश पार्क शामिल हैं. ये परियोजनाएं करोड़ों रुपए की हैं, जो स्थानीय विकास को नई गति देंगी.

इसके बाद बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे. वहीं, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में सुगौली विधानसभा के सेमरा गांव में महिलाओं के साथ जन संवाद होगा. नरकटिया विधानसभा में जनसभा के साथ-साथ करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की यह यात्रा उनके 'प्रगति यात्रा' का हिस्सा मानी जा रही है, जो दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी. पहले चरण में चंपारण से ही शुरुआत हुई, जहां विकास योजनाओं का जायजा लिया गया. दूसरे और तीसरे चरण में छह से नौ जिलों का दौरा किया गया. अब सितंबर में फिर चंपारण पर फोकस से साफ है कि 2025 चुनाव से पहले एनडीए विकास के एजेंडे पर जोर दे रहा है.

इनपुट: आईएएनएस

