Bihar Politics: विधान परिषद में नीतीश–राबड़ी के बीच तीखी बहस, तेजस्वी ने भी जारी किया क्राइम बुलेटिन

Bihar Politics News: बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर विधान परिषद में आज (सोमवार, 9 फरवरी) भी जोरदार हंगामा देखने को मिला. राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की. सदन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के सामने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है, जहां बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही हैं. राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी इस्तीफा देने की मांग की. उनकी इस मांग के बाद विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और मुख्यमंत्री के सामने इस्तीफे की मांग दोहराते रहे. विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और उन्होंने भी विपक्ष पर पलटवार किया.

विपक्ष की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, उन्होंने बिहार के लिए कभी कुछ नहीं किया. आजतक कोई काम किया है. इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है. हम लोगों की सरकार द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है. एक-एक तरह से बिहार का काम हो रहा है. केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है. इन सब लोगों पर एक्शन लेना चाहिए. सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित किया, इससे विपक्ष भड़क गया. विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को दोपहर ढाई बजे तक स्थगित करना पड़ा.

उधर तेजस्वी ने एक बार फिर से बिहार का क्राइम बुलेटिन शेयर किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा- बिहार के दरभंगा में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म बाद नृशंस हत्या कर दी गई है. बिहार में पीड़ितों और गरीबों की कहीं कोई सुनने वाला नहीं. पुलिस की रिकॉर्डतोड़ नाकामयाबी, कम दोष-सिद्धि दर और ज्वलंत घटनाओं पर मुख्यमंत्री की अनभिज्ञता के चलते जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है. प्रदेश में चहुंओर अराजकता और अव्यवस्था का आलम है. विधि व्यवस्था चरमरा गई है. अपराधियों और सत्ताधारी नेताओं के गठबंधन में जनता पीस रही है. विगत दिनों में बहन-बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है.

तेजस्वी ने हालिया घटनाओं की लिस्ट शेयर की



पटना में NEET छात्रा की दुष्कर्म उपरांत हत्या

मधेपुरा में महिला की दुष्कर्म उपरांत हत्या

खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म उपरांत हत्या

मुजफ्फरपुर में महिला की अपहरण बाद हत्या

गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या

कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या

मुंगेर महिला की हत्या

सुपौल में महिला की हत्या

मोतिहारी में युवती की हत्या

कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या

सोनपुर में महिला की हत्या

मुजफ्फरपुर में पांच वर्ष की मासूम से रेप

गोपालगंज के भोरे में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म

मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप

मोतिहारी में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक

गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म

छपरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप

सत्ता संरक्षण में बलात्कारियों, हत्यारों और अपराधियों के हौसले बुलंद है. खुद सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे है. प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति काफ़ी चिंताजनक तथा मुख्यमंत्री की चुप्पी खतरनाक और आपराधिक है.