Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3103510
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: विधान परिषद में नीतीश–राबड़ी के बीच तीखी बहस, तेजस्वी ने भी जारी किया क्राइम बुलेटिन

Nitish Kumar Vs Rabri Devi: बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में आज (सोमवार, 9 फरवरी) को जोरदार हंगामा देखने को मिला. बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस हुई, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम बुलेटिन जारी किया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:37 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी-नीतीश-राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
तेजस्वी-नीतीश-राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

Bihar Politics News: बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर विधान परिषद में आज (सोमवार, 9 फरवरी) भी जोरदार हंगामा देखने को मिला. राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की. सदन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के सामने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है, जहां बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही हैं. राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी इस्तीफा देने की मांग की. उनकी इस मांग के बाद विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और मुख्यमंत्री के सामने इस्तीफे की मांग दोहराते रहे. विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और उन्होंने भी विपक्ष पर पलटवार किया.

विपक्ष की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, उन्होंने बिहार के लिए कभी कुछ नहीं किया. आजतक कोई काम किया है. इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है. हम लोगों की सरकार द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है. एक-एक तरह से बिहार का काम हो रहा है. केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है. इन सब लोगों पर एक्शन लेना चाहिए. सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित किया, इससे विपक्ष भड़क गया. विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को दोपहर ढाई बजे तक स्थगित करना पड़ा.

ये भी पढ़ें-  पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन के स्वागत में खड़े थे BJP कार्यकर्ता, बीच में घुसा चोर!

Add Zee News as a Preferred Source

उधर तेजस्वी ने एक बार फिर से बिहार का क्राइम बुलेटिन शेयर किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा- बिहार के दरभंगा में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म बाद नृशंस हत्या कर दी गई है. बिहार में पीड़ितों और गरीबों की कहीं कोई सुनने वाला नहीं. पुलिस की रिकॉर्डतोड़ नाकामयाबी, कम दोष-सिद्धि दर और ज्वलंत घटनाओं पर मुख्यमंत्री की अनभिज्ञता के चलते जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है. प्रदेश में चहुंओर अराजकता और अव्यवस्था का आलम है. विधि व्यवस्था चरमरा गई है. अपराधियों और सत्ताधारी नेताओं के गठबंधन में जनता पीस रही है. विगत दिनों में बहन-बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. 

तेजस्वी ने हालिया घटनाओं की लिस्ट शेयर की
 
पटना में NEET छात्रा की दुष्कर्म उपरांत हत्या
मधेपुरा में महिला की दुष्कर्म उपरांत हत्या
खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म उपरांत हत्या
मुजफ्फरपुर में महिला की अपहरण बाद हत्या
गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या 
कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या 
मुंगेर महिला की हत्या 
सुपौल में महिला की हत्या 
मोतिहारी में युवती की हत्या
कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या 
सोनपुर में महिला की हत्या
मुजफ्फरपुर में पांच वर्ष की मासूम से रेप
गोपालगंज के भोरे में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म
मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप 
मोतिहारी में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक
गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म 
छपरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप

सत्ता संरक्षण में बलात्कारियों, हत्यारों और अपराधियों के हौसले बुलंद है. खुद सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे है. प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति काफ़ी चिंताजनक तथा मुख्यमंत्री की चुप्पी खतरनाक और आपराधिक है.

TAGS

Bihar politicsRabri Devinitish kumar

Trending news

sunil singh rjd
तेजप्रताप के जयचंद वाले बयान पर सुनील सिंह बोले- मैं RJD का सिपाही हूं, उनकी पार्टी
Garhwa police
पति का पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, इसलिए मार डाला, गढ़वा पुलिस ने सुलझाया केस
Bihar politics
विधान परिषद में नीतीश–राबड़ी के बीच तीखी बहस, तेजस्वी ने भी जारी किया क्राइम बुलेटिन
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव: विधानसभा में हार के बाद भी बीजेपी का घुसपैठ और धर्मांतरण पर जोर
CM nitish kumar
सदन में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कहा 'लड़की' तो भड़कीं रोहिणी आचार्य
Bihar government
सेवा वितरण और शिकायत निवारण प्रणाली में बिहार ने पेश की मिसाल, मिला ये सम्मान
Bettiah news
बेतिया: नहर के गड्ढे में मिला युवक का पैर बंधा शव; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Jehanabad news
Jehanabad News: घर से खाना खाकर निकला था अंकित, बेर के पेड़ से लटका मिला शव
patna news
शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्लाबोल': TRE-4 में उम्र सीमा में छूट की मांग, निकाला मार्च
patna news
पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन के स्वागत में खड़े थे BJP कार्यकर्ता, बीच में घुसा चोर!