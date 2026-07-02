Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /कभी पीएम मोदी के सबसे मजबूत विकल्प थे नीतीश कुमार, अब उन्हीं की कैबिनेट में शामिल होंगे, शिवानंद तिवारी का पोस्ट पढ़िए

'कभी पीएम मोदी के सबसे मजबूत विकल्प थे नीतीश कुमार, अब उन्हीं की कैबिनेट में शामिल होंगे', शिवानंद तिवारी का पोस्ट पढ़िए

शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जाता था. अब खबरें आ रही हैं कि वे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं.'

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 02, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:54 PM IST
'कभी पीएम मोदी के सबसे मजबूत विकल्प थे नीतीश कुमार, अब उन्हीं की कैबिनेट में शामिल होंगे', शिवानंद तिवारी का पोस्ट पढ़िए
Image Credit: शिवानंद तिवारी (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'कभी PM मोदी के सबसे मजबूत विकल्प थे नीतीश कुमार, अब...', शिवानंद तिवारी का पोस्ट
nitish kumar26 min ago
2
RSS Office Attack1 hr ago
3
Patna crime news2 hrs ago
4
Dhara2 hrs ago
5
bihar bus2 hrs ago