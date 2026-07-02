'कभी पीएम मोदी के सबसे मजबूत विकल्प थे नीतीश कुमार, अब उन्हीं की कैबिनेट में शामिल होंगे', शिवानंद तिवारी का पोस्ट पढ़िए

'एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जाता था. अब खबरें आ रही हैं कि वे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति का यह एक दिलचस्प मोड़ माना जाएगा. नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी रहे हैं. कभी हम ने साथ-साथ राजनीति की थी. उन दिनों कभी देश की राजनीति की चर्चा होती थी, तो मज़ाक-मज़ाक में मैं उनसे कहता था कि यदि कभी तुम देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमारे जैसा आदमी भी तुम्हारे मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनने की संभावना देख सकता है. यह केवल मित्रों के बीच होने वाली हल्की-फुल्की बातचीत थी. आज विजय चौधरी जी का बयान देखा कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में शामिल हो सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो यह नीतीश जी की लंबी राजनीतिक यात्रा का अंतिम पड़ाव जैसा प्रतीत होता है. जिस व्यक्ति ने पूरे देश में घूम-घूमकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का अभियान चलाया, वही आज उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने की स्थिति में दिखाई दे रहा है. महात्मा गांधी ने सात सामाजिक पापों का उल्लेख किया था.