पटना से दिल्ली की उड़ान: अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा उम्मीदवार बनेंगे नीतीश कुमार

Bihar News: सीएम नीतीश कुमार 5 मार्च को राज्यसभा जाने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे. वहीं, बीजेपी उम्मीदवार भी पर्चा दाखिल करेंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 04, 2026, 11:29 PM IST

सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह (File- Photo)
BJP-JDU Politics: बिहार में होली के पर्व के दिन पॉलिटिक्स में काफी हलचल देखने को मिली. सियासी हलकों में चर्चा है कि बिहार की सियासत के धुरी बने रहने वाले सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं. सूत्रों के अनसुार, नीतीश कुमार 5 मार्च, दिन गुरुवार सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर बिहार विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर सकते हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, जदयू की तरफ से पार्टी के प्रमुख नेताओं को नामांकन के दौरान मौजूद रहने के लिए बोला गया है. इन सियासी हलचलों के बीच चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाना करीब-करीब तय हो गया है. वहीं, 5 मार्च को बीजेपी के उम्मीदवार भी नामांकन भरेंगे. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे. इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना  नॉमिनेशन करेंगे.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि इसके बाद अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेताओं के साथ मीटिंग कर सकते हैं.

वहीं, इस बड़े बदलाव को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं के बीच असंतोष की खबरें भी आ रही हैं. इसी स्थिति को संभालने के लिए बुधवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की लंबी बैठक हुई. बैठक के बाद विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से कहा कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं. यह उनका अपना फैसला है और पार्टी उनके हर निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी है.

यह भी पढ़ें: बिहार का अगला 'बॉस' कौन? भाजपा के 3 महारथियों का रिपोर्ट कार्ड

