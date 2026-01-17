समृद्धि यात्रा के बाद JDU में बड़ा फेरदबल करेंगे CM नीतीश! निशांत कुमार और RCP सिंह की चर्चा तेज

JDU Executive Committee Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' पर निकल चुके हैं. आज (शनिवार, 17 जनवरी) को यात्रा का दूसरा दिन है. आज सीएम पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेंगे. जहां वे करीब 138 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 34 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा कैथवलिया गांव में बन रहे विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान उनके बेटे निशांत कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर भी सोशल मीडिया पर बज बन हुआ है. जेडीयू में निशांत कुमार की डिमांड लगातार हो रही है. वहीं अब आरसीपी की घर वापसी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. कहा जा रहा है कि समृद्धि यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी में बड़ा बदलाव कर सकते हैं.

कहा जा रहा कि नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा से बिहार के नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं. इसी यात्रा के दौरान जनता से मिले फीडबैक और विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी में बदलाव किए जा सकते हैं. 'समृद्धि यात्रा' के समाप्त होते ही मार्च महीने में दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है. चर्चा है कि इस बैठक में पार्टी को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं. नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र के कपिल पाटिल का नाम चर्चा में चल रहा है.

बता दें कि कपिल पाटिल लंबे समय तक जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं. वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं. इसके अलावा गुजरात और गोवा के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. हालांकि, वे बीजेपी विरोधी बताए जाते हैं. साल 2024 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की थी तो कपिल पाटिल ने नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी थी. ऐसे में अगर उन्हें जेडीयू की कमान मिलती है तो बीजेपी के साथ संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है.

इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हो सकती है. सियासी गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि निशांत कुमार की ना सिर्फ जेडीयू में एंट्री होगी, बल्कि उन्हें पार्टी की कमान भी सौंप दी जाएगी. वैसे भी जेडीयू में निशांत कुमार की डिमांड लगातार हो रही है. पार्टी नेताओं का मानना है कि अब पार्टी को उत्तराधिकारी मिलना चाहिए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, निशांत कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य या फिर पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है. इससे उन्हें संगठन की बारिकियों को समझने का मौका मिलेगा. इसके अलावा आरसीपी की घर वापसी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.

बीते दिनों बिहार में एक दही-चूड़ा के भोज में पहुंचे आरसीपी ने कहा था कि मैं नीतीश बाबू के साथ 24-25 साल तक रहा हूं. उन्होंने आगे कहा था कि नीतीश बाबू और हम एक ही है और हम उनको जीतना जानते हैं और वह हमको जीतना जानते हैं, शायद ही किसी को पता होगा. जेडीयू जॉइन करने के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा था कि यह वक्त बताएगा. आरसीपी सिंह के इस बयान से पार्टी में उनकी वापसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है. बता दें कि आरसीपी सिंह को सियासत में लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है. नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र में मंत्री तक बनाया था.