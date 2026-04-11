14 अप्रैल को नीतीश कुमार देंगे CM पद से इस्तीफा, इसी दिन होगी कैबिनेट की आखिरी बैठक

Patna News: नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है. बताया जा रहा है कि वह 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देंगे. इसी बीच नीतीश सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
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Nitish Kumar News: बिहार सीएम नीतीश कुमार 14 अप्रैल, 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, 14 अप्रैल को ही सीएम ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार की यह अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार कैबिनेट मीटिंग के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं.
नीतीश सरकार का डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी बड़ा फैसला
सीएम नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे की अटकलों के बीच सरकार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक कड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
सरकार के फैसले के बाद अब सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. साथ ही राज्य सरकार ने संकल्प जारी किया है. इसके लिए नीतीश सरकार जल्द विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी.
बिहार कौन होगा अगला CM?
नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर के साथ ही पटना से दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मी तेज है. एनडीए (NDA) के भीतर नए नेता के चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है. चर्चा है कि इस बार बिहार की कमान बीजेपी के किसी कद्दावर नेता को मिल सकती है, जिसमें सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. हालांकि, इसकी पुष्टि किसी की तरफ से नहीं की गई है.
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