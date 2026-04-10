मैं नीतीश कुमार... आज 26वीं बार शपथ लेंगे बिहार के CM, देखें पहली बार कब ली थी ओथ

Nitish Kumar Rajya Sabha Oath: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (शुक्रवार, 10 अप्रैल) राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे. इसके बाद वे पटना वापस आकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे. बता दें कि नीतीश कुमार बतौर जन-प्रतिनिधि आज 26वीं बार शपथ लेने वाले हैं. यह तो सभी को पता है कि नीतीश कुमार 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार ने पहली बार कब और किस पद की शपथ ली थी? इस स्टोरी में हम आपको नीतीश कुमार की शपथ पर सारी जानकारी देने वाले हैं.

बतौर मुख्यमंत्री कितनी बार शपथ ली

पहली बार: 3 मार्च 2000 (केवल 7 दिनों के लिए)

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दूसरी बार: 24 नवंबर 2005

तीसरी बार: 26 नवंबर 2010

चौथी बार: 22 फरवरी 2015

पांचवीं बार: 20 नवंबर 2015

छठी बार: 27 जुलाई 2017

सातवीं बार: 16 नवंबर 2020

आठवीं बार: 10 अगस्त 2022

नौवीं बार: 28 जनवरी 2024

दसवीं बार: 20 नवंबर 2025

एक बार विधायक पद की शपथ ली

एक बार- वर्ष 1985

बतौर लोकसभा सांसद कितनी बार शपथ ली?

पहली बार: 1989

दूसरी बार: 1991

तीसरी बार: 1996

चौथी बार: 1998

पांचवीं बार: 1999

छठी बार: 2004

MLC कितनी बार चुने गए?

पहली बार: 2006

दूसरी बार: 2012

तीसरी बार: 2018

चौथी बार: 2024

1990-2004: 4 बार केंद्र में मंत्री पद की शपथ

अप्रैल 1990–नवंबर 1990: कृषि और सहकारिता (राज्य मंत्री)

1998-1999: रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री (अतिरिक्त प्रभार)।

1999-2000: भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री

2001-2004: रेल मंत्री