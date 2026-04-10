मैं नीतीश कुमार... आज 26वीं बार शपथ लेंगे बिहार के CM, देखें पहली बार कब ली थी ओथ

Nitish Kumar Oath: नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेने वाले हैं. वे 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और आज 26वीं बार किसी पद की ओथ लेने वाले हैं. इस स्टोरी में हम आपको नीतीश कुमार की शपथ पर सारी जानकारी देने वाले हैं.
Trending Photos
Nitish Kumar Rajya Sabha Oath: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (शुक्रवार, 10 अप्रैल) राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे. इसके बाद वे पटना वापस आकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे. बता दें कि नीतीश कुमार बतौर जन-प्रतिनिधि आज 26वीं बार शपथ लेने वाले हैं. यह तो सभी को पता है कि नीतीश कुमार 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार ने पहली बार कब और किस पद की शपथ ली थी? इस स्टोरी में हम आपको नीतीश कुमार की शपथ पर सारी जानकारी देने वाले हैं.
बतौर मुख्यमंत्री कितनी बार शपथ ली
पहली बार: 3 मार्च 2000 (केवल 7 दिनों के लिए)
दूसरी बार: 24 नवंबर 2005
तीसरी बार: 26 नवंबर 2010
चौथी बार: 22 फरवरी 2015
पांचवीं बार: 20 नवंबर 2015
छठी बार: 27 जुलाई 2017
सातवीं बार: 16 नवंबर 2020
आठवीं बार: 10 अगस्त 2022
नौवीं बार: 28 जनवरी 2024
दसवीं बार: 20 नवंबर 2025
एक बार विधायक पद की शपथ ली
एक बार- वर्ष 1985
बतौर लोकसभा सांसद कितनी बार शपथ ली?
पहली बार: 1989
दूसरी बार: 1991
तीसरी बार: 1996
चौथी बार: 1998
पांचवीं बार: 1999
छठी बार: 2004
MLC कितनी बार चुने गए?
पहली बार: 2006
दूसरी बार: 2012
तीसरी बार: 2018
चौथी बार: 2024
1990-2004: 4 बार केंद्र में मंत्री पद की शपथ
अप्रैल 1990–नवंबर 1990: कृषि और सहकारिता (राज्य मंत्री)
1998-1999: रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री (अतिरिक्त प्रभार)।
1999-2000: भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री
2001-2004: रेल मंत्री