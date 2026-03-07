Advertisement
भावनाओं का ज्वार भाटा उभारकर दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार, बेटे निशांत कुमार के लिए तैयार कर दी जमीन

Bihar Politics: विपक्ष ने नीतीश कुमार की इस तरह की विदाई को मुद्दा बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री को समाप्त करने की कोशिश की है. भाजपा के चरित्र को देखते हुए विपक्ष के आरोप प्रभावशाली लग रहे हैं. इससे जाहिर है कि अगर नीतीश खुद की जगह बेटे को राज्यसभा भेजते तो भावनात्मक समर्थन का वह समंदर न दिखता, जो आज दिखा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:17 AM IST

बेटे निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री (फाइल फोटो)
बेटे निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री (फाइल फोटो)

Nitish Kumar-Nishant Kumar News: मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. जो नई सरकार बनेगी, उसको मेरा पूरा समर्थन और मार्गदर्शन रहेगा. राज्यसभा के लिए नामांकन से पहले नीतीश कुमार के इस बयान ने सभी को इमोशनल कर दिया. अपने 20 साल के शासन में नीतीश कुमार ने बिहार की दशा को बदलकर रख दिया. जो प्रदेश कभी बीमारू राज्य में गिना जाता था, वह आज विकासशील राज्यों में शामिल हो गया है. यह नीतीश कुमार के सुशासन का ही नतीजा है कि प्रदेश में क्राइम रेट भी अन्य कई राज्यों की तुलना में काफी कम है. भ्रष्टाचार का दीमक अब सरकारी खजाने को खोखला नहीं कर पाता है. अब नीतीश कुमार के अचानक से दिल्ली जाने के फैसले से प्रदेशवासी काफी हैरान हैं, जबकि 4-5 महीने पहले ही जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बिठाया था. 

कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने बिहार की जनता में भावनाओं का ज्वार-भाटा ला दिया है और इसका पूरा फायदा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मिल सकता है. चर्चा है कि निशांत कुमार रविवार यानी 8 मार्च को जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं और नई सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं. मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी को भले ही अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल रहा हो, लेकिन यह उसके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है. दरअसल, नीतीश कुमार की इस तरह की विदाई को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का अपमान किया और जेडीयू को समाप्त करने की साजिश रची है.

राजनीति की समझ रखने वाला एक बड़ा वर्ग इस नैरेटिव को सही मानता है. भाजपा का चरित्र ऐसा ही है, जिससे ये सोचना स्वाभाविक है. लेकिन यह भी सच है कि जहां आम राजनेता की सोच खत्म होती है, नीतीश वहां से सोचना शुरू करते हैं, शर्त यह कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हों. नीतीश ने सीएम की कुर्सी के एवज, राज्यसभा का मार्ग चुन कर ( अगर भजपा का षड्यंत्र न रहा हो तब) अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के समंदर को झकझोर दिया. 

नीतीश कुमार के एक फैसले से समर्थक मातम में पड़ गए. हजारों की होली फीकी पड़ गई. आंसू बहाये गए. नीतीश खामोश रहे.  भावनाओं के उमड़ते इसी सैलाबी तरंगों के बीच बेटे निशांत पर दांव लगा गए. दल के एक एक कार्यकर्ता के आंसू थम गए. सब ने राहत की सांस ली. कहने लगे- नीतीश न सही, निशांत सही. अगर नीतीश खुद की जगह बेटे को राज्यसभा भेजते तो भावनात्मक समर्थन का वह समंदर न दिखता, जो आज दिखा. अब जदयू के कर्णधार निशांत होंगे. उनमें नायकत्व तलाशा जाएगा. जयकारे लगेंगे. भीड़ सड़को के किनारे माला लिए इंतज़ार कर रही होगी. नीतीश अपनी बालकनी में बैठे यूट्यूब, फेसबुक पर निशांत के जयकारे को देख मंद-मंद मुस्कुरा रहे होंगे.

