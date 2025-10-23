मंच से नीतीश कुछ भी करें फिर भी लालू की सामाजिक न्याय की छवि पर भारी पड़ते हैं

देखने का, समझने का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन समाज के एक बड़े तबके का नजरिया एक सामान हो तो सामने वाले का बना बनाया तिलिस्म टूट जाता है. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को देखने और समझने का नजरिया कुछ ऐसा ही है. लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में खुद के लिए सामाजिक न्याय की छवि गढ़ी, जिसके बल पर उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी के साथ 15 साल तक बिहार पर राज किया. उनके शासनकाल का ही नतीजा था कि नीतीश कुमार का अभ्युदय हुआ. नीतीश कुमार ने खुद के लिए सुशासन बाबू की छवि बनाई और उसे चरितार्थ भी किया. नतीजा, लालू की सामाजिक न्याय की बनी बनाई छवि बट्टे खाते में जाती रही और बिहार का सबसे बड़ा कुनबा सत्ता के लिए 20 साल से तरस रहा है. बिहार का राजनीतिक इतिहास जब भी लिखा जाएगा, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल को प्रमुखता से उल्लिखित किया जाएगा.

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर एक नजर

कौन सही है और कौन गलत, इसमें नहीं जाते हैं. बस तुलनात्मक अध्ययन करते हैं. ये कोई बताने की बात नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में दोपहर बाद 3 बजे से बिहार ठहर जाता था. डकैतों का आतंक और अपहरण उद्योग के चोखे धंधे के चलते दिन का समय सुबह से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक का ही रह गया था. जो जहां जाता था, वही ठहर जाता था. केवल चंपारण की बात करें तो भागड़ यादव, सत्तन यादव, पृथ्वी यादव, लालू यादव जैसे गिरोहों की तूती बोलती थी. कड़क IPS ऑफिसर अभयानंद भी इन डाकुओं का बाल बांका नहीं कर पाए थे, क्योंकि कहा जाता था कि डकैतों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था. ट्रेन डकैती, बस लूट, मर्डर जैसी घटनाओं से अखबारों के ब्लैक एंड वाइट पेज भी कलर का अहसास कराते थे.

इन डकैतों के अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद जाकिर, देवेंद्र दुबे, बृजबिहारी, मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, भुटकून शुक्ला, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, हुलास पाण्डेय, भगवान सिंह कुशवाहा, अशोक महतो, प्रभुनाथ सिंह और आनंद मोहन जैसे बाहुबली भी सत्ता और उसकी पुलिस को चुनौती दे रहे थे. पुलिस इन बाहुबलियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी. गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया. लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव और सुभाष यादव का अलग ही स्वैग था. शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थीं. सड़क पर कोई भी गाड़ी किसी को पसंद आ जाती थी तो उस पर हक जमा लिया जाता था. उद्योग धंधे लगाने की सोचने के बाद से ही लेवी के लिए फोन आने लगते थे.

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जान का खतरा महसूस होता था तो आम लोगों की क्या ही बिसात थी. मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर चंपा विश्वास के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती रहीं और बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. शिल्पी गौतम की खूबसूरती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कुसूर बन गई और उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी थी. बेतिया राज के खजाने को लूट लिया गया, लेकिन पुलिस को आज तक कुछ हाथ नहीं लगा. लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिगहा, बथानी टोला, नरकटिया दोन नरसंहार जैसे कलंक बिहार के स्वाभिमानी सीने पर लगा, जो कभी धूल नहीं सकता.

सरकार का खजाना खाली हुआ तो शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सैलरी अलॉटमेंट सिस्टम से आने लगी थी. नतीजा, वेतन 3 महीने से भी ज्यादा लेट आने लगा था. बिहार बोर्ड पूरे देश में सबसे लेट परीक्षा कराने के लिए कुख्यात हो गया था. बाद में, हाई कोर्ट की निगरानी में परीक्षा होनी शुरू हुई. स्कूलों के बदले चरवाहा विद्यालय खोलने पर फोकस किया गया. बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी तय समय में कोर्स पूरा करवाने में सफल नहीं हुई. भर्ती के नाम पर 2 बार शिक्षकों का सिलेक्शन BPSC एग्जाम के माध्यम से करवाए गए थे. BPSC अपना एग्जाम समय से नहीं करवा पा रही थी. एक दो पीढ़ी की डिग्रियां तो फाइलों से निकल ही नहीं पाईं, क्योंकि कोई नौकरी ही नहीं मिल रही थी. सड़कें इसलिए नहीं बनाई जाती थीं कि तस्करों को पुलिस जल्दी पकड़ने में सफल न हो सके.

नीतीश कुमार के 20 साल का शासनकाल

24 नवंबर, 2005 का वो समय, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उन्हें केवल मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं मिली थी, बल्कि चुनौतियों का पहाड़ ओढ़ा था. जर्जर कानून व्यवस्था सबसे बड़ी मुश्किल थी और इसे दुरुस्त किए बिना किसी भी राज्य में बाकी चीजें सही नहीं हो सकती है. नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास रखा और पुलिस को खुली छूट दे दी और यह ताकीद भी की कि किसी भी हाल में कोई भी चोर, लुटेरा, डकैत और माफिया डॉन कानून के चंगुल से बच नहीं पाए. इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय में सभी डकैतों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या फिर एनकाउंटर में मार गिराए गए. सभी माफिया डॉन कानून की जद में आकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगे. पुलिस ने फाइलें मजबूत तैयार की और कइयों को सजा हुई तो बाकी जेल की सलाखों के पीछे चले गए. इसलिए नीतीश कुमार का 2005 से 2010 के बीच के शासनकाल को बिहार के लिए स्वर्णकाल माना जाता है.

बेशक, बिहार में जातीय संघर्ष का एक काला अध्याय वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन 2005 के बाद न तो कोई लक्ष्मणपुर बाथे, न शंकर बिगहा, न बथानी टोला और न ही नरकटिया दोन जैसे नरसंहार हुए. न ही किसी शोरूम से गाड़ियां उठवाई गईं और न ही किसी की महंगी गाड़ी किसी नेता या मंत्री को पसंद आई. न तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जान का खतरा महसूस हुआ और न ही किसी आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार का कोई केस. दिन का समय सुबह से लेकर शाम तक का हो गया और लोग कहीं भी जा सकते थे और रात तक घर लौट सकते थे. कानून का राज स्थापित हुआ और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बहाल हुआ.

आज बिहार बोर्ड देश भर में सबसे पहले परीक्षा कराने और सबसे पहले रिजल्ट देने वाली संस्था बन गई है. यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तय समय से मिलने लगी हैं. बीपीएससी की परीक्षाएं नियमित रूप से होने लगी हैं. इसमें भी कोई शक नहीं है कि बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा है. सरकारी स्कूलों में मध्यमवर्गीय बच्चों का प्रवेश न के बराबर हो गया है. जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, उनमें से अधिकांश साइकिल, पोशाक और आहार जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जा रहे हैं. नियोजित शिक्षकों की जो भर्तियां की गईं, उनसे शिक्षा का स्तर गिरता चला गया. देश को सर्वाधिक आईएएस देने वाला राज्य अब पिछड़ता चला जा रहा है. कोचिंग वालों का धंधा चल निकला है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अपने न्यूनतम स्तर पर है. अब समय इसकी क्वालिटी पर बात करने का है और यह हो भी रहा है. अगर आज हम क्वालि​टी की बात कर रहे हैं तो भी इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है. समाज के एक तबके में, मीडिया में और बुद्धिजीवियों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस चल रही है.

पिछले 20 साल में मुख्यमंत्री कार्यालय पर एक भी आरोप नहीं लगे और न ही नीतीश कुमार किसी घोटाले में फंसे. सरकार पर भले ही कई आरोप लगे पर नीतीश कुमार ने खुद को बेदाग बनाए रखा. यह कहा जा सकता है कि काजल की कोठरी में 20 साल रहकर भी नीतीश कुमार के सफेद कुर्ते पर एक भी कालिख नहीं लगी. सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ हुईं शोषण की घटनाएं इस सरकार पर एक धब्बा जरूर हैं, लेकिन इससे जनमानस में सरकार के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ. आज भी बिहारी जनमानस के एक बड़े हिस्से में नीतीश कुमार के प्रति सम्मान बरकरार है और कोई एंटी इनकमबेंसी उनके खिलाफ मुखर नहीं है. हां, समाज के एक तबके में उनके शासनकाल के प्रति एक बोरियत जरूर महसूस की जा सकती है.

आज बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, बाल विवाह निषेध योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे समाज के एक बड़े तबके को लाभ मिल रहा है. अभी चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 10,000 रुपये की पहली किस्त करीब सवा करोड़ महिलाओं को भेजी गई है. जीविका दीदियों के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई है. लखपति दीदी जैसी योजना भी महिलाओं के उत्थान में एक कारक साबित हो रही हैं.

नीतीश कुमार की आलोचना

आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना होती है. वो भी उनके स्वास्थ्य को लेकर. वे मंच पर किसी महिला को माला पहना देते हैं, राष्ट्रगान पर ताली बजाने लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई लोगों के पैर छूने लगते हैं. ऐसी आलोचना होनी भी चाहिए. लेकिन क्या नीतीश कुमार साल भर पहले ऐसा करते थे. वे तो अपने दम पर दिल्ली को झुकाने का दम रखते हैं. आज भी केंद्र सरकार उनके समर्थन से चल रही है. विपक्ष में होते हैं तो पटना में इंडिया ब्लॉक के संस्थापक बन जाते हैं और सत्तापक्ष में होते हैं तो किंगमेकर. और हां, यह भी देखना चाहिए कि आलोचना कौन लोग कर रहे हैं. वहीं लोग, जिनके 2020 में जीतने की आहट भर से पटना की सड़कों पर उत्पात शुरू हो गया था और राजद आलाकमान को अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ गई थी. नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं और कभी कभी स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आलोचना हो रही है. राजनीति में आलोचना का पूरा स्थान है और इस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही किसी के किए कराए पर पानी भी नहीं फेरनी चाहिए.

(यह लेखक के अपने विचार हैं.)

