'हमारी मुस्कान बता रही है कि सब कुछ ठीक है', चिराग पासवान से मिलने के बाद बोले नित्यानंद राय
'हमारी मुस्कान बता रही है कि सब कुछ ठीक है', चिराग पासवान से मिलने के बाद बोले नित्यानंद राय

NDA Seat Sharing: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार को दूसरी बार चिराग पासवान से मिलने पहुंचे. चिराग पासवान से मुलाकात करने के बाद नित्यानंद राय धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले. माना जा रहा है कि चिराग पासवान से बातचीत में निकले मुद्दों को नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ साझा किया. चिराग पासवान से मिलकर बाहर निकलने के बाद पत्रकारों ने उनसे लोजपा रामविलास के प्रमुख की नाराजगी के बारे में पूछता तो नित्यानंद राय ने कहा, हमारी मुस्कान बता रही है कि सब कुछ ठीक है. उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत सकारात्मक रही है और सब कुछ ठीक है. सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा. इससे पहले दोपहर में जब चिराग पासवान से मिलने के लिए नित्यानंद राय उनके आवास पर पहुंचे तो वे नहीं मिले थे. उसके बाद चिराग पासवान की मां से मिलकर नित्यानंद राय निकल गए थे. इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

Nityanand RaiChirag Paswanbihar chunav 2025NDA seat sharing

