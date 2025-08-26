Bihar Politics: रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा- बिहार के DNA पर सवाल उठाने वाले को बुलाना बड़ी भूल

पटना की राजनीति में रविवार को हलचल तब मच गई जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाकर बड़ी भूल की है. नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि वोट चोरी करने वाले लोग आज वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे नेता को बिहार बुलाया है जिसने कभी बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था.

नित्यानंद राय ने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने कभी कहा था कि 'बिहारियों के डीएनए में गड़बड़ी है'. उन्होंने कहा कि यह बयान बिहारियों के आत्मसम्मान पर चोट है और इस अपमान को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि बिहार की धरती का डीएनए शुद्ध है और यहां की मिट्टी में देश की आत्मा बसती है.

अपने बयान में नित्यानंद राय ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यही धरती वीर कुंवर सिंह, चाणक्य, चंद्रगुप्त, भगवान महावीर, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान व्यक्तित्वों की कर्मभूमि रही है. यह वही धरती है जहां माता सीता का आशीर्वाद और परंपरा का गौरव जुड़ा हुआ है.

नित्यानंद राय ने साफ कहा कि बिहार की जनता इस अपमान का जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी. उन्होंने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की 'जमानत जब्त' होगी और जनता एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार बिहारियों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करेगी.

इनपुट - इश्तियाक खान

