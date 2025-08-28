प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के नित्यानंद राय, कहा- संविधान का मजाक बना रहे राहुल-तेजस्वी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और हिंदुस्तान के लोग दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. नित्यानंद राय ने दोनों नेताओं से मांग की है कि वे तुरंत देश की जनता से माफी मांगें. उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल प्रधानमंत्री का अपमान हैं, बल्कि देश के एक संवैधानिक पद का भी अनादर है.

नित्यानंद राय ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अयोग्य करार देते हुए कहा कि वे ऐसी टिप्पणियों को रोकने में नाकाम रहे. नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस और आरजेडी ने गाली-गलौज का मंच बना दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी संविधान की कॉपी तो जेब में रखते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से संविधान का मजाक बन रहा है. नित्यानंद राय ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है और वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किसी एक पार्टी का?

नित्यानंद राय ने चेतावनी दी कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तुरंत माफी नहीं मांगी, तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता में प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है. नित्यानंद राय ने जोर देकर कहा कि देश की जनता इसका जवाब देगी. उन्होंने यह भी कहा कि वोटर अधिकार यात्रा जैसे मंच का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान पूरे देश का अपमान है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग हमेशा से देश के सम्मान के लिए खड़े रहे हैं और इस बार भी वे चुप नहीं रहेंगे. नित्यानंद राय ने राहुल और तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी गलती सुधारें और देश से माफी मांगें, वरना जनता और बीजेपी इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं.

