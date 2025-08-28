प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के नित्यानंद राय, कहा- संविधान का मजाक बना रहे राहुल-तेजस्वी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900214
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के नित्यानंद राय, कहा- संविधान का मजाक बना रहे राहुल-तेजस्वी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया. उन्होंने दोनों नेताओं से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की और कहा कि बिहार और हिंदुस्तान ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करेगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:12 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और हिंदुस्तान के लोग दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. नित्यानंद राय ने दोनों नेताओं से मांग की है कि वे तुरंत देश की जनता से माफी मांगें. उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल प्रधानमंत्री का अपमान हैं, बल्कि देश के एक संवैधानिक पद का भी अनादर है.

नित्यानंद राय ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अयोग्य करार देते हुए कहा कि वे ऐसी टिप्पणियों को रोकने में नाकाम रहे. नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस और आरजेडी ने गाली-गलौज का मंच बना दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी संविधान की कॉपी तो जेब में रखते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से संविधान का मजाक बन रहा है. नित्यानंद राय ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है और वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किसी एक पार्टी का?

नित्यानंद राय ने चेतावनी दी कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तुरंत माफी नहीं मांगी, तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता में प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है. नित्यानंद राय ने जोर देकर कहा कि देश की जनता इसका जवाब देगी. उन्होंने यह भी कहा कि वोटर अधिकार यात्रा जैसे मंच का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान पूरे देश का अपमान है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग हमेशा से देश के सम्मान के लिए खड़े रहे हैं और इस बार भी वे चुप नहीं रहेंगे. नित्यानंद राय ने राहुल और तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी गलती सुधारें और देश से माफी मांगें, वरना जनता और बीजेपी इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं.

इनपुट- प्रिंस सूरज

ये भी पढ़ें- Explainer: वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी क्या 40-50 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nityanand RaiRahul GandhiTejaswi yadavbihar chunav 2025

Trending news

Nityanand Rai
प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के नित्यानंद राय
Jale Assembly Seat
दिलचस्प होगी जाले विधानसभा सीट की लड़ाई! समझिए 2025 का सियासी समीकरण
Ramkripal Yadav
Bihar Politics: बिहार में राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर रामकृपाल यादव का हमला
Samrat Chaudhary
वोटर अधिकार यात्रा में पीएम पर अभद्र टिप्पणी, डिप्टी सीएम बोले- 'शर्मनाक दिन'
Jharkhand Crime News
Jharkhand News: नौकरी के नाम पर 200 से अधिक युवक ठगे गए, चार आरोपी हिरासत में
Land Records Bihar
Land Records Bihar:पूर्वजों का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लें, नहीं तो होगी बहुत दिक्कत!
Munger News
मुंगेर पुलिस ने टिट्टू गैंग के तीन कुख्यात अपराधियों को दबोचा, पिस्टल-मोबाइल बरामद
Dhanbad News
Dhanbad News: दामोदर नदी में डूबीं 5 बच्चियां, करमा पूजा पर गई थी नहाने
Voter Adhikar Yatra
Explainer: वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी क्या 40-50 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस?
Hafizul hasan
अब झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
;