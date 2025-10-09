Advertisement
चिराग पासवान से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय, जेपी नड्डा से बातचीत के बाद लोजपा रामविलास ने आज बुलाई है आपात बैठक

NDA Seat Sharing: लोकसभा चुनाव के मौके पर भी चिराग पासवान नाराज हो गए थे और उनके गठबंधन छोड़ने तक की नौबत आ गई थी. वहीं हालात इस विधानसभा चुनाव के मौके पर भी पैदा हो गए हैं. देखना यह है कि चिराग पासवान आगे क्या कदम उठाते हैं.

|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:43 PM IST

NDA Seat Sharing: बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार दोपहर दिल्ली स्थित चिराग पासवान के आवास पहुंचे. भाजपा ने चिराग पासवान को मनाने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को सौंपी है. इसी कड़ी में नित्यानंद राय वहां पहुंचे हैं. इससे पहले बुधवार रात को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से लंबी बात की थी, जिसके बाद लोजपा रामविलास के अध्यक्ष ने आज पार्टी नेताओं की आपात बैठक पटना में बुलाई है. बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी को भाजपा की ओर से 25 सीटों की पेशकश की गई थी, जिसके बाद से वे नाराज बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि वे कुछ खास सीटों को लेकर अड़े हुए हैं. गठबंधन में टूट न हो, इसके लिए चिराग पासवान को मनाने की कवायद की जा रही है.

एक तरफ दिल्ली में चिराग पासवान को मनाए जाने की कवायद की जा रही है, तो दूसरी तरफ पटना में लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में आपात बैठक की जा रही है. बैठक की अध्यक्षता चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती कर रहे हैं. अरुण भारती बिहार चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी भी हैं. बैठक में सभी सांसदों, प्रदेश अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद हैं और वे आगे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाले हैं. 

बताया जा रहा है कि जेडीयू अपनी सीटों को किसी दल के साथ बांटने को तैयार नहीं है. इसलिए भाजपा के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है. चिराग पासवान 35 सीटें मांग रहे हैं और इसके अलावा कुछ खास सीटों पर वे अपनी दावेदारी जता रहे हैं. इनमें वे सीटें शामिल हैं, जहां भाजपा ने मन ही मन प्रत्याशी फाइनल कर लिया है. इसमें गोविंदगंज सीट भी शामिल है, जहां से लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.

बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई इलाकों में खास वोट बैंक है. इन पांचों लोकसभा सीटों पर लोजपा आर का अच्छा खासा जनाधार है. दूसरी ओर चिराग पासवान राज्यसभा या विधान परिषद की सीट को लेकर भी बार्गेनिंग कर रहे हैं. इसके साथ वे मोदी सरकार में बड़े मंत्रालय की भी मांग कर रहे हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

