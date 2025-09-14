Bihar Politics: तेजस्वी यादव पर बरसे नित्यानंद राय, बोले- जिनका इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हो वे विकास नहीं समझ सकते
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2922289
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: तेजस्वी यादव पर बरसे नित्यानंद राय, बोले- जिनका इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हो वे विकास नहीं समझ सकते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से बिहार को 40 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की सौगात देंगे. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के जुमले वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी जुमले नहीं बल्कि विकास का पैकेज लेकर बिहार आते हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:11 PM IST

Trending Photos

नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार
नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री जुमलों की बरसात करने एक बार फिर बिहार आ रहे हैं. इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, 'तेजस्वी यादव जी, प्रधानमंत्री बिहार के लिए कोई जुमला नहीं बल्कि 40 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज लेकर आ रहे हैं.'

नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार को बड़ी सौगात देंगे. वे पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और तीन नई स्पेशल ट्रेन की सौगात देंगे. इसके अलावा कई आर्थिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें बिहार की तरक्की, प्रगति और खुशहाली से कभी कोई सरोकार नहीं रहा. उन्होंने कहा कि जिनका राजनीतिक इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा रहा हो, जो नौकरी के बदले गरीबों की जमीन हड़पते रहे हों, उन्हें बिहार के विकास का असली मतलब कभी समझ में नहीं आ सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

उजियारपुर से सांसद और बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि जब-जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो राज्य को बड़े आर्थिक पैकेज की सौगात देते हैं. इससे बिहार के आधारभूत ढांचे के विकास में लगातार मदद मिली है. उन्होंने कहा कि मोदी जी के प्रयासों से बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और औद्योगिक विकास की नई राहें खुली हैं.

नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अगली बार जब आप दिल्ली जाएं तो पूर्णिया से भी उड़ान भर सकते हैं. जिस तरह आज पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यात्रा करते समय आपको सुविधा और आनंद की अनुभूति होती है, उसी तरह पूर्णिया एयरपोर्ट से भी 15 सितंबर से लोगों को सुखद अनुभव मिलेगा. उन्होंने कहा कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना मत भूलिएगा.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: '...अकेले 100 सीटों पर लडूंगा चुनाव', जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nityanand Rai

Trending news

bihar elections 2025
Bihar Politics: बिहार चुनाव में BSP का बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
Madhubani News
मधुबनी में बिजली संकट से परेशान ग्रामीण, सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन
Bokaro News
बोकारो के सेक्टर 12 में प्रॉपर्टी विवाद हुआ हिंसक, पुलिस ने किया समझौता प्रयास
Nawada News
नावादा में 14 साल की नाबालिग के साथ चार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार
Bihar News
'70 सालों का हिसाब दो, सिर्फ लालटेन नहीं चलेगी', तेजस्वी के आरोपों पर भाजपा का जवाब
Jitan Ram Manjhi
Bihar Politics: '...अकेले 100 सीटों पर लडूंगा चुनाव', जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम
Bihar News
वोटर सूची विवाद गरमाया रिजिजू ने लालू राज की बूथ कैप्चरिंग की दिलाई याद
Bhagalpur News
भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, PM करेंगे शिलान्यास
Bihar politics
बिहार में चुनाव से पहले अपराध पर सियासी संग्राम, तेजस्वी-नीरज आमने-सामने
Khunti news
आदिवासी समाज ने पेसा को बताया अधिकार का हथियार, शीघ्र लागू करने की मांग
;