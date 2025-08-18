NDA सरकार में बनीं सड़कों पर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल-तेजस्वी, जन समर्थन से हैं कोसों दूर: नित्यानंद राय

Voter Adhikar Yatra: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बिहार में बधाई देना चाहते हैं कि वह बिहार की जिस सड़क पर तेज गति से अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं वह एनडीए सरकार में बनी सड़क का कमाल है . उन्होंने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से उम्मीद करता हूं कि अपनी यात्रा के दूसरे दिन बिहार के सड़कों के अनुभव के बारे में अपने ज्ञान जरूर साझा करें. बिहार की जनता कांग्रेस और राजद नेताओं से उम्मीद करती है कि वह अपने अनुभव को जरूर बताएंगे ताकि देश के लोग बिहार में हुई प्रगति के बारे में सच्चाई जान सके.

बिहार की जनता कांग्रेस और राजद नेताओं से उम्मीद करती है कि वह अपने अनुभव को जरूर बताएंगे ताकि देश के लोग बिहार में हुई प्रगति के बारे में सच्चाई जान सके. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास की पहली कड़ी वहां की बुनियादी ढांचे का विकास होता है. आप बिहार के जिस हिस्से में चले जाइए बेहतर सड़क बिहार की प्रगति का आईना है इसीलिए मैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों से अपील करता हूं कि सड़क के बारे में अपने अनुभव देश से साझा जरूर करें.

बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उजियारपुर से लोकसभा सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि यही कांग्रेस और राजद के शासन काल में बिहार के सड़कों का क्या हाल था यह पूरा देश और बिहार जानता है. बिहार में कांग्रेस और राजद के शासनकाल में गड्ढे में सड़क को तलाशना पड़ता था फिर भी सड़क नहीं मिलता था. आज बिहार के सड़के चमचमा रही है और गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही है. लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में वक्त नहीं लगता है क्योंकि बिहार विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहा है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि बदले हुए बिहार का तस्वीर और विकसित बिहार की दिशा में एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बताने से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव परहेज ना करे.

इनपुट: zee बिहार झारखंड

