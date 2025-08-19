संविधान की हत्या करने वाले बिहार के लोगो को संविधान का पाठ ना पढ़ाए : नित्यानंद राय
Votar Adhikaar Yaatraकेंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जा रहे हैं भाषा शैली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा राहुल गांधी को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करने को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:25 PM IST

नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
Votar Adhikaar Yaatraकेंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जा रहे हैं भाषा शैली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहां है कि राहुल गांधी की भाषा देश के लोकतंत्र के खिलाफ है. 

नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के द्वारा राहुल गांधी को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करने को लेकर  प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा  कि  राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा वह सिर्फ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते है,प्रधानमंत्री कभी नहीं. वहीं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वह सपना भी उनका सपना ही रह जाएगा और बिहार के जनता उनके सपने को  साकार नहीं होने देगी. ऐसे भी देश की जनता योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनती है और योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री और इस लिहाज से देखें तो ना राहुल गांधी और ना ही तेजस्वी यादव योग्यता के पैमाने पर खड़े उतरते हैं.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इशारों इशारों में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमने वाले लोगों को संविधान का अपमान करने से बाज आना चाहिए. बिहार और देश की जनता गंभीरता से इस बात को देख रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं और साथ ही संविधान का अपमान भी कर रहे हैं. संविधान का अपमान बिहार और देश स्वीकार नहीं करेगा.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि संविधान की हत्या करने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं. पूरा बिहार इस बात का गवाह है कि किस तरह से जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की तो जननायक जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ पूरे देश में बिगुल बजा दिया और इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका. आज वही लोग बिहार के लोगों को संविधान और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नवादा के मैननी गांव पहुंचे राहुल गांधी, किया जनसंवाद

बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर से लोकसभा सांसद नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके सर्वेसर्वा लालू यादव खुद को जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन का जनक कहते हैं. जिस जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस के द्वारा संविधान और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ खिलाफ बिगुल बजाया आज वही राजद कांग्रेस के गोद में क्यों बैठी है ? संपूर्ण क्रांति में लोगों ने अपनी जान की बाजी क्या इसीलिए लगाई थी कि आंदोलन से निकलने वाले लालू यादव जैसे नेता कांग्रेस का गुलाम बन जाएंगे? तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है जवाब दीजिए?

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता तेजस्वी यादव को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान  बताना चाहिए कि वह लोकतंत्र और संविधान के मसले पर बिहार की जनता के साथ है या राहुल गांधी और उनकी पार्टी  के साथ?   कांग्रेस पार्टी के इतिहास और वर्तमान से पूरा देश वाकिफ है कि लोकतंत्र और संविधान से इनका कभी सरोकार रहा नहीं है. ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का एक साथ मिलना लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा नहीं है?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
 

;