Bihar Chunav 2025: 'सिर्फ लड़ाई-झगड़े में दिमाग लगाते हैं', नित्यानंद राय का विपक्ष पर तगड़ा प्रहार
Bihar Chunav 2025: 'सिर्फ लड़ाई-झगड़े में दिमाग लगाते हैं', नित्यानंद राय का विपक्ष पर तगड़ा प्रहार

Nityanand Rai News: बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि  वह सिर्फ लड़ाई-झगड़े में ताकत और बुद्धि लगाते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को पीएम मोदी के विकास, सम्मान और सेवा पर भरोसा है. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 10, 2025, 04:04 PM IST

नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री (File Photo)
Bihar Politics: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि एनडीए को अपने वोट से भी अत्यधिक समर्थन मिला है, जो यह संदेश देता है कि विपक्ष ने जो चाल चली थी, वह धराशायी हो गई. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है. एनडीए के उम्मीदवार की शानदार जीत हुई है. हमें अत्यधिक वोट मिले हैं, जो संदेश देता है कि विपक्ष ने जो चाल चली थी और उन्हें जो करारी हार मिली है, इससे स्पष्ट हो गया है कि वे सिर्फ लड़ाई-झगड़े में अपनी ताकत और बुद्धि लगाते हैं.

उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव की 'माई बहिन मान योजना' और नौकरी के नाम पर फॉर्म भरवाने को लेकर कहा कि 'घमंडी गठबंधन' का भ्रम फैलाने और झूठ का प्रचार करने का इतिहास रहा है. अभी तक उनकी सरकार बनी तक नहीं है और 15 वर्षों तक महागठबंधन की यहां सरकार रही है और तेजस्वी यादव के माता-पिता की सरकार रही है. उसमें इन लोगों ने कुछ किया नहीं और अब सरकार बनी तक नहीं है और बनने वाली भी नहीं है, ऐसे में उनके लोग जाकर जो योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं, यह एक धोखा है.

उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को पीएम मोदी के विकास, सम्मान और सेवा पर भरोसा है. उन्हें एनडीए पर और बिहार में नीतीश कुमार पर भरोसा है. तेजस्वी यादव के कुछ भी कहने से लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं. लेकिन, इस तरह गरीबों और माता-बहनों को ठगने के लिए भ्रम फैलाना उचित नहीं है.

यह भी पढ़ें: मुसलमानों को किरासन की तरह यूज कर रहे लालू, अल्लाह के बदले दिखा रहे BJP का डर: पीके

नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तंज कसते हुए आगे कहा कि ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. इन लोगों ने बिहार में चारा चोरी की, अलकतरा और दूध की चोरी और घोटाला किया. इन लोगों का संस्कार दिखता है. आज बिहार और देश को विकास चाहिए, गरीबों को घर में खुशियां चाहिए. देश से गरीबी मिट रही है, बिजली मिल रही है और गांव-गांव सड़कें हैं, अच्छे सुंदर रेलवे स्टेशन हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि वे 15 सितंबर को पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और फिर कई सौगात देंगे.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'देश में 80% हिंदू हैं, बीजेपी को वोट मिले 36%',पीके ने बताया कैसे हराएंगे भाजपा को?

