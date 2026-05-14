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'हमारे कार्यक्रम में नहीं चाहिए अतिरिक्त वाहन...', नित्यानंद राय ने बिहार सरकार और BJP प्रदेश अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल-डीजल की बचत करने की अपील के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने कार्यक्रमों में वाहनों की संख्या सीमित रखने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है. बिहार सरकार को भी इसी तरह का एक लेटर भेजा गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 01:24 PM IST

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नित्यानंद राय (File Photo)
नित्यानंद राय (File Photo)

PM Modi Appeal Impact: पीएम मोदी की ओर से तेल बचाने की अपील किए जाने के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या घटा दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार और बिहार बीजेपी को एक चिट्ठी लिखकर उनके कार्यक्रमों में सीमित संख्या में वाहन रखने की अपील की है. नित्यानंद राय ने बिहार के मुख्य सचिव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर कहा कि मेरे किसी भी कार्यक्रम में अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल न किया जाए. 

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लिखे लेटर में नित्यानंद राय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की बचत के संबंध में किए गए आह्वान के अनुपालन में आपसे नम्र निवेदन है कि हम लोग जब भी किसी जिले में पार्टी के अथवा अन्य सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं, तब स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों का जो उपयोग किया जाता है. मेरे किसी भी कार्यक्रम में ऐसा कोई भी उपयोग ना किया जाए. उन्होंने आगे लिखा कि मेरे द्वारा भी जिस जिले में कार्यक्रम तय होगा, वहां के माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी इस विषय में मैं अनुरोध पहले ही भेज दिया करूंगा.

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केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के निजी सचिव की ओर से बिहार सचिव को इसी तरह का एक लेटर लिखा गया है. इसमें लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की बचत के संबंध में किए गए आह्वान के अनुपालन में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के दौरे के अवसर पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु केवल एक वाहन CRPF तथा एक वाहन राज्य पुलिस का ही लगाया जाए. अतः अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के जिलों के दौरे के दौरान जिले तथा थाने से जो वाहन सुरक्षा व्यवस्था एवं एस्कॉर्ट में लगाए जाते हैं, उन्हें नहीं लगाया जाए.

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