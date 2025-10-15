Advertisement
भाजपा की राह पर जेडीयू, पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, 4 महिलाओं को मैदान में उतारा

JDU Candidate First List: एनडीए में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकसर मुस्लिम मुद्दों पर भाजपा से अलग राय रखते थे. यहां तक कि कई मसलों पर भाजपा सरकार के फैसलों का जेडीयू ने विरोध भी किया था, लेकिन इस बार आधे से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान हुआ और एक भी मुसलमान जगह नहीं बना पाया, यह चौंका रहा है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:18 PM IST

JDU First Candidate List: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने पहली लिस्ट जारी कर दी है. जेडीयू की पहली लिस्ट में सोनबरसा सीट सबसे अधिक हाईलाइट हो रही है, क्योंकि यह सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीटो पावर लगाते हुए इस सीट से अपने विश्वासपात्र रत्नेश सादा को मैदान में उतार दिया है. आश्चर्य की बात यह है कि जेडीयू की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम को मौका नहीं दिया गया है, जबकि 4 महिलाएं मैदान में उतारी गई हैं. 

इससे पहले लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से केवल एक मुसलमान प्रत्याशी उतारा गया था. किशनगंज लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर मुजाहिद आलम चुनाव मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस के डॉ. मोहम्मद जावेद ने उन्हें हरा दिया था. दूसरी ओर, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से 4 मुसलमानों को टिकट दिया गया था. हालांकि, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसमांदा मुसलमानों के हक की बातें करते रहते हैं.

बिहार की बात करें तो एक सच्चाई यह भी है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते और भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती, लेकिन जेडीयू के साथ ऐसा नहीं है. नीतीश कुमार के नाम पर कम ही सही, लेकिन मुसलमानों के एक तबके में वे लोकप्रिय तो हैं. फिर भी जेडीयू की पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान को टिकट न देना चौंकाता है.

महिलाओं की बात करें तो जेडीयू ने समस्तीपुर, मधेपुरा, विभूतिपुर और गायघाट सीट पर आधी आबादी पर भरोसा किया है. समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी, मधेपुरा से कविता साहा, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा और गायघाट से कोमल सिंह का नाम शामिल है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

