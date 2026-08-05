/बांकीपुर हार से सबक? सवर्णों के लिए सभी जिलों में तैनात होंगे नोडल अधिकारी, आयोग को नियमित भेजी जाएगी रिपोर्ट

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने अब सवर्ण समाज के लोगों के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में इसके लिए विशेष नोडल अफसर तैनात करने का फैसला लिया है. ये अधिकारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जुड़ी अड़चनों के अलावा सवर्णों के साथ होने वाले जातीय उत्पीड़न, जमीन विवाद संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे. इससे सवर्ण समाज के लोगों को अपनी मांगों और शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. देश में पहली बार जिला स्तर पर सवर्णों के लिए इस तरह के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जा रही है. हालांकि, सरकार ने यह फैसला बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद लिया है, लिहाजा इसकी टाइमिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है. सियासी जानकारों के मुताबिक, भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बांकीपुर की हार ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है. यही वजह है कि अब सरकार ने सवर्णों को अपनी तरफ खींचने के लिए यह फैसला लिया है.