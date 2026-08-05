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बांकीपुर हार से सबक? सवर्णों के लिए सभी जिलों में तैनात होंगे नोडल अधिकारी, आयोग को नियमित भेजी जाएगी रिपोर्ट

Bihar Politics: बांकीपुर उपचुनाव के बाद सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में सवर्ण समाज के लोगों के लिए विशेष नोडल अफसर तैनात करने का फैसला लिया है. देश में पहली बार जिला स्तर पर सवर्णों के लिए इस तरह के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जा रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:34 PM IST
बांकीपुर हार से सबक? सवर्णों के लिए सभी जिलों में तैनात होंगे नोडल अधिकारी, आयोग को नियमित भेजी जाएगी रिपोर्ट
Image Credit: सवर्णों के लिए सभी जिलों में तैनात होंगे नोडल अधिकारी, आयोग को नियतिम भेजी जाएगी रिपोर्ट (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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