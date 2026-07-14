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नामांकन के बाद अब सज गया बांकीपुर का रण; नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और रेखा कुमारी के बीच होगा मुकाबला

नामांकन की अंतिम तारीख खत्म होने के बाद अब चुनाव प्रचार अपने शबाब पर पहुंचेगा. सभी दलों के प्रत्याशी एक-दूसरे पर हमलावर होंगे और एक-दूसरे की पोल खोलेंगे. सबकी पोल खुल जाने के बाद जनता ईवीएम पर अपनी च्वाइस जाहिर करेगी.

Written ByAatmja singhEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 14, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:05 AM IST
नामांकन के बाद अब सज गया बांकीपुर का रण; नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और रेखा कुमारी के बीच होगा मुकाबला
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव का सज गया रण (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Aatmja singh

Aatmja singh

आत्मजा सिंह ज़ी मीडिया में रिपोर्टर और एंकर के तौर पर काम करती हैं और एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने पटना वीमेंस कॉलेज (2019-22) से मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी (2022-24) से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है. उनके पास कुल 2.5 साल का काम का अनुभव है, जिसमें 1.5 साल डिजिटल मीडिया में और 1 साल ज़ी मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठन के साथ काम करने का अनुभव शामिल है. न्यूज रिपोर्टिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और ऑन-ग्राउंड कवरेज में विशेषज्ञता रखने वाली अतमाजा को मेनस्ट्रीम न्यूजरूम के कामकाज और डिजिटल स्टोरीटेलिंग की अच्छी समझ है.

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