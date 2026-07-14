/नामांकन के बाद अब सज गया बांकीपुर का रण; नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और रेखा कुमारी के बीच होगा मुकाबला

आत्मजा सिंह ज़ी मीडिया में रिपोर्टर और एंकर के तौर पर काम करती हैं और एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने पटना वीमेंस कॉलेज (2019-22) से मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी (2022-24) से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है. उनके पास कुल 2.5 साल का काम का अनुभव है, जिसमें 1.5 साल डिजिटल मीडिया में और 1 साल ज़ी मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठन के साथ काम करने का अनुभव शामिल है. न्यूज रिपोर्टिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और ऑन-ग्राउंड कवरेज में विशेषज्ञता रखने वाली अतमाजा को मेनस्ट्रीम न्यूजरूम के कामकाज और डिजिटल स्टोरीटेलिंग की अच्छी समझ है.