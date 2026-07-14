/नामांकन के बाद अब सज गया बांकीपुर का रण; नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और रेखा कुमारी के बीच होगा मुकाबला

राज्य चुनें
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का चुनावी रण अब पूरी तरह सज चुका है. नामांकन की प्रक्रिया खत्म होते ही सियासी दलों ने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है. नामांकन के आखिरी दिन समाहरणालय परिसर में शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों की भीड़, नारेबाजी और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. वहीं, उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों ने उनकी शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक मामलों की पूरी तस्वीर भी जनता के सामने रख दी है. नामांकन के आखिरी दिन सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन जन सुराज और भाजपा की ओर से देखने को मिला.
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हजारों समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया. समर्थकों की भारी भीड़ के जरिए जन सुराज ने चुनाव से पहले अपना दम दिखाने की कोशिश की.
वहीं, भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे. साफ था कि भाजपा भी नामांकन के बहाने अपनी चुनावी ताकत का संदेश देना चाहती थी.
अब बात उम्मीदवारों के प्रोफाइल की. पढ़ाई-लिखाई के मामले में प्रशांत किशोर सबसे आगे दिखाई देते हैं. उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ भी काम कर चुके हैं. वहीं, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और राजद की रेखा गुप्ता दोनों ही स्नातक हैं.
संपत्ति के मामले में भी उम्मीदवारों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी ने अपने हलफनामे में 111 करोड़ रुपये की चल और 86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है. दूसरी ओर, भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने करीब 12 लाख रुपये की चल संपत्ति घोषित की है. उनके नाम पर न कोई कार है और न ही कोई मकान या फ्लैट है.
वहीं, राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने करीब 81 लाख रुपये की चल और 5 करोड़ 46 लाख रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है. अगर आपराधिक मामलों की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है. वहीं, प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ चार मामले दर्ज होने की जानकारी दी है. राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र किया है.
नामांकन के आखिरी दिन एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा. जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया, लेकिन कुछ ही देर बाद गांधी मैदान थाना पुलिस ने उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया. समाहरणालय परिसर करीब 45 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बना. पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद अदालत से जमानत मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया गया.
नामांकन का दौर अब खत्म हो चुका है. उम्मीदवारों ने अपनी ताकत भी दिखा दी है और अपनी पूरी जानकारी भी जनता के सामने रख दी है. अब निगाहें चुनाव प्रचार पर होंगी, क्योंकि आखिरकार फैसला हलफनामे से नहीं, जनता के वोट से होगा.