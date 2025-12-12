'गैर-भाजपाई राज्यों से सौतेला व्यवहार करती है केंद्र सरकार', CM सोरेन का केंद्र और BJP पर सीधा हमला

Jharkhand Politics: झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सदन में बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे अपने ही सवालों में घिर जाते हैं. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया और बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी.

जेएमएम नेता मंगल कालिंदी ने कहा

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने मुख्यमंत्री के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र का सौतेला रवैया साफ दिखाई देता है. JMM नेताओं ने कहा कि पहले की बीजेपी गठबंधन सरकार में पेंशन के लिए एक पंचायत में डेढ़ सौ आवेदन आते थे, जिनमें से मुश्किल से दो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी. जबकि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर वर्ग के बुजुर्गों तक पेंशन घर-घर पहुंचाने का काम हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेंशन का पैसा कई-कई महीनों तक रोककर रखती है. छात्रवृत्ति की राशि भी समय पर जारी नहीं की जाती. यह ठीक वैसा ही है जैसे एक आंख में काजल और दूसरी में सुरमा लगाने का काम, यानी दोहरा रवैया अपनाना.

राजद ने किया मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन

उधर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया. RJD नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है. बीजेपी शासित राज्यों और गैर-बीजेपी राज्यों के साथ केंद्र का व्यवहार सबके सामने है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी नेता सत्येंद्र तिवारी का पलटवार

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मिले पैसों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) भेजने में विफल है. बीजेपी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने झारखंड को 12,000 करोड़ रुपये दिए, लेकिन राज्य सरकार ने उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं भेजा. ऐसे में अगली किस्त कैसे जारी की जा सकती है?



कांग्रेस नेता कुमार जयमंगल का बयान

कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और यह किसी से छिपा नहीं है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर