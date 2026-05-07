Bihar Ministers List: ओबीसी-10, EBC और दलित 7-7, एक मुस्लिम... देखें सम्राट सरकार में किस जाति से कितने मंत्री

Bihar Cabinet Expansion: सम्राट सरकार में कुल 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. इसमें बीजेपी कोटे से 15 तो जेडीयू से 13 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है.
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Bihar Ministers List: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने आज (गुरुवार, 7 मई) मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें कुल 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. इसमें बीजेपी कोटे से 15 तो जेडीयू से 13 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. इसी तरह लोजपा-आर से 2, हम और रालोमो से एक-एक मंत्री बना. बता दें कि सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और उनके साथ विजय चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव पहले ही डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके थे. इस तरह सम्राट चौधरी मंत्रिपरिषद में कुल 34 सदस्य हो गए हैं. सम्राट सरकार में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है. बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है. आइए देखते हैं कि किस जाति के कितने मंत्री बनाए गए हैं.
सम्राट कैबिनेट में सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी राजपूत समाज को मिली है. सामान्य वर्ग में राजपूत समाज से 4, भूमिहार समाज से 2 और ब्राह्मण समाज से भी 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया है. वहीं ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों से 10 नेताओं को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है. इसके अलावा ईबीसी और दलित कोटे से 7-7 मंत्रियों को जगह मिली है.
बीजेपी के सभी मंत्रियों की जाति देखें
जेडीयू कोटे के मंत्रियों की जाति
लोजपा से किस जाति के कितने मंत्री बनें?
हम से कौन मंत्री बना?
संतोष कुमार सुमन (मुसहर, दलित)
RLM से मंत्री की जाति क्या?
दीपक प्रकाश (कुशवाहा, पिछड़ा)