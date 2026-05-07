Bihar Ministers List: ओबीसी-10, EBC और दलित 7-7, एक मुस्लिम... देखें सम्राट सरकार में किस जाति से कितने मंत्री

Bihar Ministers List: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने आज (गुरुवार, 7 मई) मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें कुल 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. इसमें बीजेपी कोटे से 15 तो जेडीयू से 13 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. इसी तरह लोजपा-आर से 2, हम और रालोमो से एक-एक मंत्री बना. बता दें कि सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और उनके साथ विजय चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव पहले ही डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके थे. इस तरह सम्राट चौधरी मंत्रिपरिषद में कुल 34 सदस्य हो गए हैं. सम्राट सरकार में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है. बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है. आइए देखते हैं कि किस जाति के कितने मंत्री बनाए गए हैं.

सम्राट कैबिनेट में सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी राजपूत समाज को मिली है. सामान्य वर्ग में राजपूत समाज से 4, भूमिहार समाज से 2 और ब्राह्मण समाज से भी 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया है. वहीं ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों से 10 नेताओं को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है. इसके अलावा ईबीसी और दलित कोटे से 7-7 मंत्रियों को जगह मिली है.

बीजेपी के सभी मंत्रियों की जाति देखें

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विजय कुमार सिन्हा (भूमिहार, सवर्ण) रामकृपाल यादव (यादव, पिछड़ा) केदार गुप्ता (कानू, वैश्य, अति पिछड़ा) नीतीश मिश्रा (ब्राह्मण, सवर्ण) मिथलेश तिवारी (ब्राह्मण, सवर्ण) रमा निषाद (मल्लाह, अति पिछड़ा) दिलीप जायसवाल (कलवार, वैश्य, पिछड़ा) श्रेयसी सिंह (राजपूत, सवर्ण) प्रमोद चंद्रवंशी (चंद्रवंशी, अति पिछड़ा) लखेंद्र पासवान (पासवान, दलित) संजय टाइगर (राजपूत, सवर्ण) ई. कुमार शैलेन्द्र (भूमिहार, सवर्ण) नंद किशोर राम (रविदास, दलित) रामचंद्र प्रसाद (तेली, अति पिछड़ा) अरुण शंकर प्रसाद (सूड़ी, वैश्य, पिछड़ा)

जेडीयू कोटे के मंत्रियों की जाति

श्रवण कुमार (कुर्मी, पिछड़ा) निशांत कुमार (कुर्मी, पिछड़ा) मदन सहनी (मल्लाह, अति पिछड़ा) लेसी सिंह (राजपूत, सवर्ण) दामोदर रावत (धानुक, अति पिछड़ा) भगवान सिंह कुशवाहा (कुशवाहा, पिछड़ा) बुलो मंडल (गंगोता, अति पिछड़ा) श्वेता गुप्ता (सूड़ी, वैश्य, पिछड़ा) सुनील कुमार (रविदास, दलित) शीला मंडल (धानुक, अति पिछड़ा) रत्नेश सदा (मुसहर, दलित) जमा खान (मुस्लिम) अशोक चौधरी (पासी, दलित)

लोजपा से किस जाति के कितने मंत्री बनें?

संजय पासवान (पासवान, दलित) संजय सिंह (राजपूत, सवर्ण)

हम से कौन मंत्री बना?

संतोष कुमार सुमन (मुसहर, दलित)

RLM से मंत्री की जाति क्या?

दीपक प्रकाश (कुशवाहा, पिछड़ा)