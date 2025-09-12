AI वीडियो से भाजपा नाराज, रवि शंकर प्रसाद ने पूछा-क्या यही स्तर है कांग्रेस का?

Bihar Politics: बिहार विधान सभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर बनाए गए AI वीडियो ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. भाजपा ने इसे महिलाओं मां और गरीबों का अपमान बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसे गलत ढंग से पेश किए जाने की बात कही.
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी और विवादों का दौर तेज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर बनाए गए एक AI वीडियो पर भाजपा भड़क उठी है. यह वीडियो बिहार कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने पोस्ट किया है. भाजपा ने इसे मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है. भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का वीडियो बनाकर कांग्रेस ने न केवल प्रधानमंत्री, बल्कि उनकी मां का भी अनादर किया है. जिस मां ने कठिन परिस्थितियों में अपने बेटे को पाला-पोसा और प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा में अहम भूमिका निभाई, उनका इस प्रकार मजाक उड़ाना शर्मनाक है. रवि शंकर प्रसाद ने पूछा- 'क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? आप प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का. यह न केवल राजनीति का पतन है, बल्कि पूरे देश का अपमान है.
उन्होंने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस बार-बार प्रधानमंत्री की मां को राजनीति में क्यों घसीट रही है? प्रसाद ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस पर जवाब मांगा और चेतावनी दी कि भाजपा इस मुद्दे को पूरे देश में ले जाएगी. रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां ने गरीबी में बर्तन मांजकर और कठिन परिश्रम करके अपने बेटे को पढ़ाया-लिखाया. वह राजनीति से कभी जुड़ी नहीं रहीं, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी उनका अपमान किया.उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि आखिर यह कैसे राजनीतिक संस्कार हैं, जहां किसी दिवंगत महिला को लेकर अपमानजनक सामग्री बनाई जाती है.
वहीं दूसरी ओर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इस विवाद पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सम्मानजनक राजनीति में विश्वास करती है और व्यक्तिगत हमलों से हमेशा दूर रही है.
राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि हम किसी की मां का अपमान नहीं कर सकते. सभी की मां का सम्मान हर किसी को करना चाहिए. हमारी राजनीति जनहित के मुद्दों पर केंद्रित है, न कि व्यक्तिगत कटाक्ष पर. उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो में किसी विशेष व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया गया है. अगर इसे गलत अर्थों में लिया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी का फोकस बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित जैसे मुद्दों पर है, न कि इस तरह की व्यक्तिगत छींटाकशी पर.
