मंत्री जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएगी वीआईपी, यूट्यूबर के पिटाई किये जाने पर मुकेश सहनी का पलटवार

Bihar Politics News: विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा यूट्यूबर से की गई मारपीट और गाली-गलौज को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात बताया और सरकार से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
Trending Photos
Bihar Politics News: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक एंव बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा एक यूट्यूबर के पिटाई किये जाने और गाली गलौज किये जाने को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कड़ी नराजगी जताई है. उन्होने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है साथ ही साथ यह भी कहा कि VIP के कार्यकर्ता जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएंगे.
मुकेश सहनी ने बताया कि यूट्यूबर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है साथ ही साथ यह भी कहा कि प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव स्वयं थाने पहुंच कर पीड़ित के पक्ष में खड़े हुए.
ये भी पढ़ें: यात्रा का जवाब यात्रा से,243 सीटों पर लड़ने की बात कर क्या तेजस्वी अपनी खीझ जता रहे?
मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि सरकार अब इतनी डर गई है कि पत्रकारों और आम लोगों को भी सवाल उठाने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे रवैये को VIP कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री जीवेश मिश्रा का विरोध करेंगे और उन्हें कालिख लगाकर लोकतंत्र की आवाज दबाने वाले नेताओं के खिलाफ अपना आक्रोश जताएंगे.
मुकेश सहनी ने कहा कि लोकतंत्र पर सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है, और जो लोग सवाल उठाने वालों को डराते हैं, उनसे जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मुके सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्रकारों और आम जनता की आवाज दबाने वालों के खिलाफ वे हर स्तर पर संघर्ष करेंगे.
इनपुट: zee बिहार झारखंड