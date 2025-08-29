PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में एक गिरफ्तार, अमित शाह और जेपी नड्डा की तीखी प्रतिक्रिया
PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में एक गिरफ्तार, अमित शाह और जेपी नड्डा की तीखी प्रतिक्रिया

Voter Adhikar Yatraवोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी को अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवक सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी रफीक उर्फ राजा बताया जा रहा है. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:26 PM IST

अमित शाह और जेपी नड्डा
अमित शाह और जेपी नड्डा

Voter Adhikar Yatra: बिहार में कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक का है, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद सिमरी थाना में कांड संख्या 243/25 दर्ज की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और गुरुवार देर रात सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी रफीक उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को CM नीतीश कुमार ने अत्यंत अशोभनीय बताया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस और राजद के मंच से जिस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है. उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है. यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल-चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। उन्होंने गुरुवार को एक बयान में कहा, कांग्रेस की तथाकथित 'वोट अधिकार यात्रा' में जिस तरह से कांग्रेस-राजद के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, वह घोर निंदनीय है. अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दो शहजादों ने बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का भी तिरस्कार किया है. उन्होंने बिहार की परंपरा को भी बदनाम किया है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए.
इनपुट: आईएएनएस

