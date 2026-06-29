Opinion: शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून-व्यवस्था तक, 60 दिन में सम्राट चौधरी से 'जन सम्राट' बनने का सफर

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नीरज कुमार: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार के 60 दिन पूरे हो चुके हैं. सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. दो महीने में ही बिहार का माहौल कुछ अलग सा लग रहा है. लोगों में उम्मीद की एक नई लहर दिख रही है. विकास की रफ्तार तेज होती महसूस हो रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरू से ही साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी थी कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखना है. यह बात आम आदमी तक पहुंची तो विश्वास बढ़ गया. जब सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाती है तो लगता है कि अब असली काम शुरू हो गया है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहरों की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला किया गया. 10 जिलों में ये हरे-भरे टाउनशिप बनेंगी. चौड़ी सड़कें, अच्छे घर और बाजार सब प्लांड तरीके से. पटना-भागलपुर जैसे शहरों का बोझ कम होगा और गांवों के पास ही आधुनिक सुविधाएं मिल जाएंगी. बिहार को नया आकार देने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा. शिक्षा के क्षेत्र में भी काम तेजी से हो रहा है. जिला स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए. हर ब्लॉक में एक हाई सेकेंडरी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. 208 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज भी खुलेंगे.
मुख्यमंत्री सम्राट का कहना है कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए कि बच्चे कोचिंग की तरफ न मुड़ें. युवाओं का भविष्य इसी से संवर जाएगा. अब स्कूल में ही NEET और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी. जनता की छोटी-बड़ी शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए सहयोग त्रिवेणी योजना शुरू की गई है. 1100 नंबर की हेल्पलाइन, वेबसाइट और पंचायत स्तर पर कैंप- अब आम आदमी अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा सकता है. सुशासन तभी सही मायने में दिखता है जब सरकार सुनती भी है और हल भी निकालती है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी योजना चला रहे हैं. स्कूल-कॉलेजों के आसपास महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन्हें स्कूटर भी दिए गए हैं. जरूरत पड़ते ही मदद मिल सके, यही मकसद है. गृह विभाग अपने हाथ में होने के कारण सम्राट जी कानून-व्यवस्था पर भी खास नजर रख रहे हैं. विकास तो शांति के बिना टिकता नहीं है. इन दो महीनों में कैबिनेट ने कई अच्छे फैसले लिए हैं. नबीनगर में आईटीआई खोलने की मंजूरी, बिजली शिकायतों के लिए अलग फोरम ये छोटे कदम धीरे-धीरे बड़ा फर्क ला रहे हैं.
लोग अब उन्हें जन सम्राट कह रहे हैं. सरल भाषा, आम बोल चल की भाषा में बात करना, आम आदमी से सीधा जुड़ाव और जमीन से जुड़ी सोच यही उनकी खासियत है. नीतीश कुमार जी ने सुशासन की नींव रखी थी, अब सम्राट चौधरी जी उसी पर विकास की इमारत खड़ी कर रहे हैं. भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी धीरे-धीरे प्रगति पुरुष बनकर उभर रहे हैं. सैटेलाइट टाउनशिप, शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार पर सख्ती और जन शिकायतों का तुरंत निपटारा, ये सब उनके दूरदर्शी विजन को दिखाते हैं.
बिहार में नई ऊर्जा महसूस हो रही है. युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और किसानों को बेहतर सुविधाएं, इन दिशाओं में काम तेज चल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को बिहार में साकार करने की यह यात्रा शुरू हो चुकी है. प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास से सम्राट चौधरी निश्चित रूप से बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और प्रदेश के सफल मुख्यमंत्रियों में से एक साबित होंगे. यह भरोसा अब लोगों के मन में बैठ चुका है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा. विरोधी अफवाह-भ्रम फैलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार और भी स्मार्ट तरीके से विकसित हो कर रहेगा.
(लेखक नीरज कुमार बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं.)