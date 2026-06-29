Opinion: शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून-व्यवस्था तक, 60 दिन में सम्राट चौधरी से 'जन सम्राट' बनने का सफर

नीरज कुमार: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार के 60 दिन पूरे हो चुके हैं. सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. दो महीने में ही बिहार का माहौल कुछ अलग सा लग रहा है. लोगों में उम्मीद की एक नई लहर दिख रही है. विकास की रफ्तार तेज होती महसूस हो रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरू से ही साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी थी कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखना है. यह बात आम आदमी तक पहुंची तो विश्वास बढ़ गया. जब सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाती है तो लगता है कि अब असली काम शुरू हो गया है.