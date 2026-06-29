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Opinion: शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून-व्यवस्था तक, 60 दिन में सम्राट चौधरी से 'जन सम्राट' बनने का सफर

सम्राट चौधरी के महज 60 दिन के शासनकाल में ही लोगों को उम्मीद की एक नई लहर दिख रही है. उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए थे, जिनका अब धरातल पर साफ असर दिखाई दे रहा है.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:08 PM IST
Opinion: शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून-व्यवस्था तक, 60 दिन में सम्राट चौधरी से 'जन सम्राट' बनने का सफर
Image Credit: 60 दिन में सम्राट चौधरी से &#039;जन सम्राट&#039; बनने का सफर (Zee Bihar)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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