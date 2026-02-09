Opinion: राबड़ी देवी को 'लड़की' बोलकर फंसे नीतीश कुमार; कानून-व्यवस्था पर सवालों के बीच व्यक्तिगत हमलों तक पहुंची बात

बिहार विधान परिषद में राज्य की कानून-व्यवस्था, नीट छात्रा मामला, सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी, दरभंगा रेप-मर्डर मामला और सरकार की नीतियों को लेकर विपक्षी दल सोमवार को सदन में हमलावर हो गए. विपक्ष को बोलने का मौका मिला तो बोलने की बात भूलकर वेल में उतरकर हंगामा करने लगे और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. विपक्ष सदन में लगातार आरोप लगाता रहा कि राज्य में अपराध पर सरकार का कोई लगाम नहीं रह गया है, जिससे आए दिन रेप, मर्डर जैसी घटनाएं आम हो गई हैं. इतना ही नहीं सरकार अपनी विफलता को स्वीकार करने की बजाए अपनी दलील दे रही है. विपक्ष ने मांग की कि सरकार आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे. विपक्ष के इस प्रदर्शन से सदन की गरिमा बार-बार धूमिल होती रही. हो हल्ला के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में दाखिल हुए. पहले तो चुप रहे लेकिन बाद में विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष “फालतू बहस, बहाने और आरोप-प्रत्यारोप में लगा हुआ है.” उन्होंने विपक्ष को गंभीर मुद्दों पर सरकार के प्रयासों को बाधित करने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि ऐसे बयान और सवाल बेवजह माहौल को अशांत कर रहे हैं.

आगे मुख्यमंत्री ने विपक्षी महिला सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा- यह तीन लोग जो महिला सदस्य दिख रही हैं, ये जो आज हल्ला कर रही हैं, ये क्या जानती हैं जी? इतना पर भी मुख्यमंत्री थमे नहीं और उन्होंने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले-“ई जो लड़की है, यह क्या जानती है?” मुख्यमंत्री के इतना बोलने के साथ ही विपक्ष अपना आपा खो बैठा. इससे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ता चला गया. परिषद में सियासी टेंपरेचर अचनाक हाई होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष की नेता राबड़ी देवी के बीच बहस इतनी तेज हो गई कि सदन की कार्यवाही को बीच में ही स्थगित करना पड़ा. मुख्यमंत्री गुस्से में थे और अचानक से माइक बंद हो गई. कुछ देर के लिए सदन के लिए यह आश्चर्य का विषय बन गया. आखिर ऐसा क्या हुआ जो माइक बंद हो गई.

राजद सदस्य सुनील सिंह ने इस तरह माइक बंद होने के लोकतंत्र का अपमान करार दिया. साथ ही सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की माइक किसके इशारे पर बंद कराई गई. इतना ही नहीं, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब सदन नेता सुरक्षित नहीं हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या भविष्य होगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं है.

दरभंगा में रेप-मर्डर की घटना से पूरा बिहार शर्मशार है. विपक्षी दल इसे केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सदन में प्रशासनिक विफलता बताते रहे. विपक्ष यह भी आरोप लगाता रहा है कि यदि पुलिसिया व्यवस्था टाइट होती तो शायद अपराधियों में कानून का भय होता, ऐसी जघन्य घटनाएं रोकी जा सकती थी और इतनी बड़ी विफलता का सामना सरकार को नहीं करना पड़ता.

विपक्ष ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग के साथ-साथ मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जवाब देने की मांग करते रहे. आमने-सामने पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार के समर्थन में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कमान संभाली और विपक्षी आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था के मुद्दे को गंभीरता से लेती है और प्रशासन लगातार अपराध रोकने में कड़ी कार्रवाई कर रहा है. ऐसे जघन्य अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और दोषियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार खुद ही तत्पर है. विपक्ष भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिकरण करके सत्र को बाधित कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री के अलावा, विधान परिषद में उनके अपने सहयोगियों, खासकर भाजपा और जदयू के विधायकों ने सरकार की कार्रवाई और नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करना है और विपक्ष सत्ता पक्ष को कमजोर दिखाने के लिए मुद्दों को तूल देने पर जोर दे रहा है.

इन नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों में सुधार जारी है और व्यापक समर्थन के साथ काम चल रहा है. सरकार की नीतियों पर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने कहा- विकास और सुशासन के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते. बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था को टांय-टांय फिस्स बताया. आगे कहा कि जब सरकार इन बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती, तो अपराध बढ़ना स्वाभाविक है. विपक्षी सदस्यों ने सदन में बार-बार यह सवाल उठाया कि आखिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं. जनता की सुरक्षा या राजनीतिक बयानबाजी.

सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई की जाती है, लेकिन सत्तापक्ष के इन जवाबों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप बढ़ते गए और बहस इतनी उग्र हो गई कि सदन की कार्यवाही बाधित करनी पड़ी. सदन में काम को प्रभावित करना विपक्ष की बौखलाहट को दर्शा रहा था, जबकि यह हंगामा केवल एक घटना या एक बयान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बिहार की राजनीति में कानून-व्यवस्था और शासन की जवाबदेही को लेकर गहराते टकराव का प्रतीक बन गया. सियासी विश्लेषक इस घटना को आगामी राजनीतिक लड़ाई और आगामी चुनावी माहौल से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि विधान परिषद में सत्ता और विपक्ष के बीच जारी यह टकराव राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है.

(मुरली मनोहर श्रीवास्तव पिछले तीन दशक से पत्रकारिता और लेखक के रुप में सक्रिय हैं. डॉक्यूमेंट्री, नाटक आदि लेखन सहित कई पुस्तकों की रचना कर चुके हैं. शोधपरक लेखन के साथ-साथ राजनीति, कला-संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.)