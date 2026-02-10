Advertisement
लोकसभा से भी बड़ा हंगामा बिहार विधान परिषद में, विपक्षी सदस्यों पर दलित मंत्री से गाली-गलौच और हाथापाई का आरोप

Bihar Politics: बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह के बीच गाली-गलौज की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि सदन के अंदर दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला एक-दूसरे को औकात दिखाने तक पहुंच गया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 01:00 PM IST

बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा
बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा

Bihar Legislative Council Ruckus: बिहार के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा आज (मंगलवार, 9 फरवरी) भी देखने को मिला. इस दौरान विधान परिषद में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार कर दिया. आरोप है कि विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने एक दलित मंत्री के साथ गाली-गलौच और हाथापाई की. इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष की सदस्य आकर हमारे दलित समाज से आते हैं मंत्री हैं और इन पर गंदे शब्द का उपयोग किया गया. इस संविधान के मंदिर का जिस तरह से विपक्ष ने अपमान किया, इसके लिए उन्हें सदन में क्षमा मांगनी चाहिए. बिना क्षमा के सदन में उनको घुसने नहीं देना चाहिए. वहीं सभापति ने मार्शल बुलाकर विपक्ष के सारे सदस्यों को सदन से बाहर निकलवा दिया.

जानकारी के मुताबिक, बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह के बीच गाली-गलौज की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि सदन के अंदर दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला एक-दूसरे को औकात दिखाने तक पहुंच गया. अशोक चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि अब्दुल बारी सिद्दकी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं. हम याद करना चाहते हैं घंटी बजाने से पहले किसी मेंबर को हाउस में आकर बैठना अलाउ नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि 12:10 बजे कौन सा अधिकार है कि सदन की शुरुआत हो. सभापति ने कहा कि यह डिस्कशन का विषय नहीं होना चाहिए. आप लोग कहते हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं. एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि कल की जो घटना हुई, उस पर क्या हो रहा है. इसके बाद विपक्ष के सदस्य सदन में खड़े हो गए. इस पर सभापति ने कहा कि जो सदन को डिस्टर्ब करेगा, उस पर कार्रवाई होगी. इसी दौरान अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच नोंकझोक हुई. जिसके बाद सभापति ने विपक्ष के सभी सदस्यों को दिनभर के लिए निष्कासित कर दिया.

सभापति ने विपक्ष के सभी सदस्य को बाहर जाने के लिए कहा. सभापति ने आदेश दिया कि विपक्ष के सभी सदस्य आज दिन भर के लिए बाहर जाएं. इस दौरान सभापति और राजद एमएलसी के बीच भी नोंकझोक देखने को मिली. जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि आपके कहने के बाद भी विपक्ष के द्वारा लगातार आपके आदेश की अवेहलना की जा रही है. यह आसन का अपमान है. इस पर राजद एमएलसी कारी साहब ने मांग की सीएम नीतीश कुमार राबड़ी देवी से माफी मांगे. उन्होंने कहा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह के शब्द बोले हैं तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए.

