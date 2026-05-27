न जनता के दिल में जगह मिली और न ही कोर्ट में दलील टिकी, एसआईआर पर विपक्ष चारों खाने चित

Bihar SIR: 24 जून, 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने का आदेश दिया था. 30 सितंबर, 2025 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी. कुल मिलाकर यह प्रक्रिया करीब 98 दिनों तक चली थी, लेकिन इन 98 दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हुआ था. बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के आदेश के साथ ही बहुत कुछ घटित हुआ था. खासतौर से विपक्ष के राजनीतिक दलों की ओर से इसका कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला था. पहले चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल उठाए गए और बाद में बिहार में बाढ़ के बहाने इसे टालने की वकालत की गई. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी.

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एसआईआर के पहले चरण में कुल 47 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे. इनमें ज्यादातर वे नाम थे, जो या तो मृत थे, जगह बदल चुके थे या फिर लंबे समय से उपलब्ध नहीं थे. इतनी बड़ी संख्या होने के बाद विपक्षी दलों की ओर से यह डर फैलाया गया कि इसमें असली और वैध मतदाताओं के नाम भी हो सकते हैं. राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने यह तर्क दिया था कि बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूरों के वोट काट दिए गए हैं. इनकी दलील थी कि इतने कम समय में चुनाव आयोग के बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो प्रवासी मजदूर कैसे अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं. इन दलों का कहना था कि प्रवासी मजदूरों का वोट काट देना राइट टू वोट का उल्लंघन है.

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दरअसल, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में 2003 के वोटर लिस्ट को आधार माना था. लोगों से अपील की थी कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे 2003 की वोटर लिस्ट में अंकित लोगों से अपनी वंशावली या पारिवारिक दस्तावेज साबित करें. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने इस क्लॉज का कड़ा विरोध किया था. एडीआर का कहना था कि बिहार के ग्रामीण और पिछड़े इलाके के गरीब, दलित और वंचित समुदाय के लोग दशकों पुराने कागजात या पूर्वजों के रिकॉर्ड कैसे दर्शा सकते हैं. इस कड़क नियम से यह तबका वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है.

कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इसकी तुलना एनआरसी से कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि सीमावर्ती जिलों और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में भारी असमंजस और चिंता का माहौल बन गया है. राजनीतिक दलों ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग यह सब इसलिए कर रहा है, क्योंकि उसे सत्ताधारी बीजेपी को फायदा पहुंचाना है. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 326 के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया में ढील देने का निर्देश भी दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची में 12वें स्थान पर आधार कार्ड को भी शामिल किया गया था.

इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज 27 मई को अपना फैसला सुना दिया. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर कराने के फैसले को वैध और संवैधानिक रूप से सही माना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराकर किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है. कोर्ट का यह भी कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने वाली अंतिम संस्था नहीं है.