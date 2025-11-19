Bihar Politics: बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद 2025 का कैलेंडर तक फाड़कर फेंकना चाहेगा विपक्ष! जानें ऐसा क्यों?

INDIA Block Dispute After Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करके एनडीए का फोकस अब नई सरकार के गठन पर है. नीतीश कुमार कल यानी 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. उनके साथ उनका मंत्रिमंडल भी शपथ ले सकता है. इस शपथ समारोह में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. इस तरह से नीतीश कुमार के शपथ समारोह में एनडीए की एकजुटता और ताकत दोनों देखने को मिलेगा. वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में इस शर्मनाक शिकस्त पर घमासान मचा हुआ है. राजद और कांग्रेस के बीच ब्लेमगेम शुरू हो गया और दोनों एक-दूसरे को इस हार का जिम्मेदार ठहराने में जुटे हैं. राजद नेताओं के मुताबिक, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिल्कुल सीरियस नहीं थे. वे चुनाव के बीच में ही घूमने निकल गए. वहीं कांग्रेसियों के हिसाब से तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करना नुकसानदायक साबित हुआ.

बता दें कि इंडिया ब्लॉक के लिहाज से यह साल काफी बुरा रहा है. इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और दोनों जगहों पर एनडीए को प्रचंड जीत मिली. दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया और दोनों अलग-अलग चुनाव लड़े. प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 48 और आम आदमी पार्टी (AAP) ने 22 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस का एक बार फिर खाता नहीं खुल सका. इस तरह से भाजपा ने 26 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल करके सत्ता हासिल की. बीजेपी का वोट शेयर भी AAP से 3.6% ज्यादा था. भगवा पार्टी ने 2020 के मुकाबले अपने वोट शेयर में 9 फीसदी का इजाफा किया. AAP को करीब 10% का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही. दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ दिया था.

ये भी पढ़ें- सबसे बड़ी पार्टी बनने पर भी BJP को वो पद मिला, जो संविधान में है ही नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार चुनाव में एनडीए ने 2010 का कारनामा दोहराते हुए 202 सीटें जीत लीं और महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया, जबकि 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिलीं और एक सीट पर मायावती की बसपा का कैंडिडेट जीता. एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्याजा 89 सीटें मिलीं, जबकि 85 सीटें जेडीयू के खाते में आईं. चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास ने भी 19 सीटों पर जीत दर्ज की. महागठबंधन में राजद के हिस्से में 25 सीटें आईं तो कांग्रेस सिर्फ 06 सीटों पर सिमट गई. बिहार चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन में अब राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं. समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने तो यहां तक कह दिया है कि अब अखिलेश यादव को आगे आकर इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए. रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से एक, उत्तर प्रदेश में सपा अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. लोकसभा में हमारे 37 सांसद हैं. आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और यूपी में चुनाव होने हैं. अब यहां इंडिया ब्लॉक का भविष्य खतरे में है.