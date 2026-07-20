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नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्षी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन, सत्तापक्ष ने कहा- लाइमलाइट में आने की कवायद

एक तरफ दिल्ली में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जंतर मंतर पर जबर्दस्त आंदोलन चल रहा था, तो पटना में विपक्षी विधायकों ने इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए प्रदर्शन किया.

Written ByRAJNISHEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 20, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:56 PM IST
नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्षी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन, सत्तापक्ष ने कहा- लाइमलाइट में आने की कवायद
Image Credit: विपक्षी विधायकों ने सोमवार को किया जोरदार प्रदर्शन (Video Grab)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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