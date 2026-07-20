/नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्षी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन, सत्तापक्ष ने कहा- लाइमलाइट में आने की कवायद

मानसून सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के विधायक पोर्टिको में जुटे और नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की. विपक्ष का आरोप था कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है. प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग दोहराई. साथ ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की.