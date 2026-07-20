/नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्षी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन, सत्तापक्ष ने कहा- लाइमलाइट में आने की कवायद

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बिहार विधानसभा के पोर्टिको में सोमवार को नीट परीक्षा मामले को लेकर विपक्षी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया. हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष ने सरकार और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और परीक्षा में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई. वहीं, सत्तापक्ष ने कहा कि विपक्ष का कोई वजूद नहीं है. विपक्ष के नेता सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं.
मानसून सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के विधायक पोर्टिको में जुटे और नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की. विपक्ष का आरोप था कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है. प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग दोहराई. साथ ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की.
सत्तापक्ष के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि जहां बात उठानी है, वहां वे रहते नहीं हैं. नेता प्रतिपक्ष अनुपस्थित हैं. विपक्ष का कोई वजूद नहीं है. वे सिर्फ मीडिया में आने के लिए सदन के समय विरोध जताते हैं.
नीट को लेकर विधानसभा के बाहर सियासत तेज रही. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा रहा और उनका कहना है कि जबतक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा. साथ ही, विपक्ष के विधायकों ने कहा कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन का वे समर्थन करते हैं, जबकि सत्तापक्ष ने जांच और कार्रवाई का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया.