नीतीश कुमार के इस्तीफे पर विपक्ष का प्रहार, RJD ने कहा- BJP के चक्रव्यूह में फंसे CM

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से संभावित इस्तीफे को लेकर राजद ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा के 'भूंजा पार्टी' वाले जाल में फंस गए हैं और उन्हें बिहार की राजनीति से बाहर करने के लिए भाजपा ने यह पूरी साजिश रची है.
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Politics On CM Nitish Kumar Resignation: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफे की खबरों ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है. विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई और भाजपा की सोची-समझी साजिश करार देते हुए तीखा हमला बोला है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बिछाए गए 'ट्रैप' में फंस चुके हैं. उन्होंने भाजपा को 'भूंजा पार्टी' संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो कवायद कर रहे थे, वह अब काम नहीं आ रही है. राजद का दावा है कि नीतीश कुमार को विधान परिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है. एजाज अहमद के अनुसार, यह भाजपा की एक सुनियोजित साजिश है जिसका उद्देश्य नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से धीरे-धीरे बाहर करना है. विपक्ष का मानना है कि 30 तारीख को होने वाला इस्तीफा भाजपा की उसी साजिश की कामयाबी की पहली सीढ़ी है.
इस्तीफे की खबरों पर कांग्रेस ने भी कड़ा रुख अपनाया है. बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 14 दिनों के भीतर एक पद छोड़ना एक संवैधानिक मजबूरी है, इसमें कोई नई बात नहीं है. असली खबर यह नहीं है कि वे एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी कब और किसके दबाव में छोड़ रहे हैं? कांग्रेस ने सीधा सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? राजेश राठौड़ ने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और नीतीश कुमार किसके इशारे पर अपनी सत्ता का त्याग करने जा रहे हैं.
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि 30 मार्च तक नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपना होगा. राजद का आरोप है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को बिहार से दूर करने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजने की योजना बनाई थी, जिसमें अब वह सफल होती दिख रही है. एजाज अहमद ने कहा कि भाजपा की मंशा के अनुसार नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में खुद को मजबूरी वश पा रहे हैं. विपक्ष इस पूरे बदलाव को नीतीश कुमार के राजनीतिक प्रभाव को कम करने की भाजपाई कोशिश के तौर पर देख रहा है.
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विपक्ष के हमलों से स्पष्ट है कि लड़ाई अब सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रह गई है. कांग्रेस और राजद दोनों का ध्यान इस बात पर है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार की कमान किसके हाथों में होगी. जहाँ राजद इसे नीतीश की विदाई बता रहा है, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा के 'दबाव की राजनीति' का हिस्सा मान रही है. आने वाले कुछ दिन बिहार की सत्ता और गठबंधन के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं.