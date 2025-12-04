विधान परिषद में संशोधन प्रस्ताव पर तकरार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जवाब से पहले विपक्ष ने किया वॉकआउट

Bihar Assembly Winter Season: विधान परिषद में गुरुवार का दिन खासी गहमागहमी भरा रहा. राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन इससे पहले ही सदन का माहौल गरमा गया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी खड़ी हुईं और उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है. इसके बाद राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने एकजुट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया.

इससे पहले सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि संशोधन प्रस्ताव समेकित रूप से ले लिया गया है. सदन के नेता के बोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो अवसर दिया जाएगा. यह आसन का विशेषाधिकार है, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसे प्रक्रियागत अन्याय बताते हुए जोरदार आपत्ति जताई. स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी खड़ी हुईं और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है. इसके बाद उनके नेतृत्व में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने एकजुट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया.

RJD के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है. पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हों तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय का कल अभिभाषण हुआ था. आज तक की जो परंपरा रही है, उसके अनुसार विपक्ष उसमें जो बिंदु छुट गए हैं, उनके अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव देती है और उसे बोलने का मौका दिया जाता है. बाद में सरकार सबको मिलकर पक्ष और विपक्ष को सुन कर अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है. सि​द्दीकी ने कहा कि मेरे संसदीय जीवन में पहला अवसर है जब विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखने से रोका गया है.

इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष के आरोप सही नहीं हैं. विधानसभा में बहस चल रही है. लोग अपनी बात को रख रहे हैं. मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था. इसलिए वे अपनी बात रखकर चले गए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष की इच्छा ही नहीं है क्योंकि उनके नेता भी भागे हुए हैं और ये लोग भी भागने का बहाना खोज रहे थे. अब हम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और वह हार की हताशा से निकल नहीं पा रहा है.

